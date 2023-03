De nos jours, un musée n’est pas la première attraction à laquelle une famille penserait. Pourtant, ces édifices occupent une place importante dans l’histoire artistique et l’histoire d’un pays. C’est pourquoi de nombreux musées commencent à innover pour attirer un public plus jeune, comme c’est le cas du musée Camille Claudel situé à Nogent-sur-Seine.

Camille Claudel: un musée bien contemporain

Le grand public s’éloigne et se tourne vers les concerts ou les cinémas. C’est pourquoi aujourd’hui, un musée doit innover et attirer le grand public, comme le souligne Vincent Campredon, directeur du musée national de la marine à Paris.

“Un musée a pour mission de conserver les œuvres. Mais aujourd’hui, il doit parler aux jeunes, être plus accueillant, plus collaboratif. Les publics doivent être au cœur de nos préoccupations.”

La direction du musée Camille Claudel est bien consciente de ce fait. C’est pourquoi elle a décidé d’innover et de mettre en place des attractions et des événements qui ciblent un public plus jeune, voire très jeune.

Que ce soit des salons, des dégustations ou encore des ateliers artistiques pour les enfants de 3 à 7 ans, le musée Camille Claudel a tout prévu. Par exemple, cet Escape Game organisé par le musée sera à la fois instructif et amusant.

“*Avec le jeu d’enquête grandeur nature “Sur les pas de Camille Claudel”, les visiteurs devront récolter des indices dans les salles du musée pour affronter une ultime épreuve ! Accessible dès 10 ans, cette expérience inédite et ludique vous permet d’en apprendre davantage sur les collections du musée et de partager un moment mémorable en famille ou entre amis.*”

La direction du musée dédié à la sculptrice française a également décidé d’organiser des dégustations accompagnées d’une présentation artistique.

Un jeudi par mois, d’avril à octobre, les médiateurs du musée et des producteurs locaux s’associent pour proposer au public des visites-dégustations. Après une présentation de trente minutes autour d’une œuvre ou d’un artiste, le public pourra se rendre à l’auditorium pour déguster du vin, du champagne, du cidre ou encore du gin.

Camille Claudel: une artiste perdue dans l’histoire

Image d’une des oeuvres de Camille Claudel qui est exposée à son musée

Camille Claudel n’est pas une artiste très célèbre, comme beaucoup d’autres artistes. Ce n’est que grâce à un livre, puis un film sortis vers la fin des années 1900 qui traitent de sa vie, que les œuvres de la sculptrice ont été redécouvertes.

L’artiste est née le 8 décembre 1864. Grâce à son talent précoce pour la sculpture et à la perspicacité de son père, la jeune fille a pu exprimer son talent auprès d’Auguste Rodin et Alfred Boucher.

Malheureusement, la sculpture ne rapporte pas, comme l’a fait remarquer Émile Zola :

“Ah ! quel chien de métier que cette sculpture ! Le dernier des maçons était plus heureux […]. Le plus noble des arts, le plus viril, oui, mais l’art dont on crevait le plus sûrement de faim.”

Cette citation est d’ailleurs postée sur le site officiel du musée Camille Claudel.

Camille finit par avoir une relation avec son maître Auguste Rodin, puis ils se séparent, et la sculptrice finit par être internée dans un hôpital psychiatrique où elle meurt anonymement.