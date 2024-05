« Le Magazine de la santé » finalement conservé, qui animera l’émission ?

C’est une grande nouvelle pour tous les fidèles du « Magazine de la santé », sur France 5. D’abord condamnée par la direction de la chaîne, l’émission est bien conservée pour la rentrée. Une annonce surprise faite dans les colonnes de l’hebdomadaire La Tribune Dimanche.

Le numéro 2 de France Télévision, Stéphane Sitbon-Gomez, dévoile même l’identité du prochain animateur du « Magazine de la santé ». Un visage bien connu de la case. Si le docteur Jimmy Mohamed animait déjà les débats le lundi et le mardi, alors que Marina Carrère d’Encausse endossait le rôle du mercredi au vendredi, ce sera bien l’ancien chroniqueur de C8 ou d’Europe 1 qui prendra totalement les rênes du magazine à la rentrée.

Également chroniqueur sur RTL, dans la tranche d’Yves Calvi, Jimmy Mohamed est devenu en quelques années une référence en termes de santé à la télévision et sur les réseaux sociaux .

Son compte Instagram totalise par exemple plus d’1,4 millions d’abonnés. Sur TikTok, il réunit plus de 1,6 millions d’abonnés. Des chiffres colossaux. En vidéo verticale, il distille ses conseils santé en prenant des exemples de la vie courante. Et ça marche.