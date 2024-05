Le jour où Laure Boulleau a surpris Emmanuel Macron torse nu !

Laure Boulleau fait les beaux jours du Canal Football Club sur Canal+. Mais l’ancienne joueuse du PSG et de l’équipe de France participe encore à certains matchs. Notamment avec le Variétés Club de France. Moins de 3 mois après avoir accouché d’une petite Clara, elle a même pu évoluer avec le Président de la République.



À l’occasion d’un match caritatif pour les Pièces jaunes, fin avril, à Plaisir (Yvelines), Laure Boulleau a pu taper la balle en compagnie d’Emmanuel Macron. Un moment unique. Tout comme ce jour de janvier 2024 où elle a reçu de ses main la médaille de l’ordre national du Mérite au grade de chevalier.

⚽ Emmanuel Macron marque un but sur pénalty lors d'un match caritatif pour les Pièces jaunes pic.twitter.com/XyKGaA5vnI — BFMTV (@BFMTV) April 24, 2024

Au cours de cette rencontre où figurait notamment Eden Hazard, Robert Pires, Christian Karembeu, Laurent Blanc, Marcel Desailly, Didier Deschamps, Johann Neeskens, Didier Drogba, El-Hadji Diouf, Fabrizio Ravanelli, Mamadou Niang, Taye Taiwo ou Romarin Billong, Laure Boulleau a pu côtoyer beaucoup d’ex-gloires du football. Et partager le vestiaire avec le Président de la République. Un moment intime qu’elle raconte chez Guillaume Pley, dans « Legend », son émission disponible sur YouTube .

« C’est un peu surréaliste, tu as l’impression d’être dans un film de science-fiction », confie-t-elle, tout sourire. « Il arrive. Il devait se changer et, comme j’étais la seule fille dans le vestiaire, je me suis dit: ‘Tiens, je vais rester incognito dans un angle, ça va être trop drôle’. Le voir en maillot de foot, c’est drôle, mais le voir en sous-vêtements, c’est encore mieux. »

Au moment où l’on s’attend à des révélations sur ce moment privé dans le vestiaire, Laure Boulleau tempère : « En fait, il y a quelqu’un du cabinet du Président qui est venu : ‘Je pense que ce serait bien que vous sortiez du vestiaire le temps que le Président se change’ (voix grave). Je suis sortie, on m’a mis un petit coup de pression quand même… Mais il a changé son maillot à la mi-temps, donc je l’ai quand même vu torse nu. Ça m’a faire rire, c’est lunaire ! »

Une scène un peu hors du temps. Un moment que Laure Boulleau n’aurait jamais imaginé vivre.