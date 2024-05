Le groupe Ouest-France candidat pour l’obtention d’une chaine sur la TNT

Le paysage audiovisuel français pourrait bientôt accueillir une nouvelle chaîne généraliste et gratuite : Ouest-France TV. Le groupe de presse Ouest-France a en effet déposé sa candidature pour l’obtention d’une fréquence sur la Télévision Numérique Terrestre (TNT), dans le cadre de l’appel à candidatures lancé par l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique). Cette initiative marque une étape significative pour le groupe, qui souhaite renforcer sa présence médiatique en intégrant le secteur de la télévision.

Le projet Ouest-France TV se distingue par son ambition de proposer une chaîne généraliste, gratuite et grand public. Selon le communiqué officiel du groupe, la chaîne visera à raconter la vie des Français avec un regard divertissant et ancré dans la réalité, couvrant des sujets allant de la commune au monde. Ce projet est en parfaite adéquation avec les valeurs humanistes et d’indépendance portées par l’Association Propriétaire de Ouest-France (ASPDH).

Très fier de l’ambition d’@OuestFrance qui ne cesse d’essayer d’innover au service des lectrices et lecteurs. Le match sera relevé mais l’équipe est belle et motivée #medias #television pic.twitter.com/tYY6J4pjz3 — Edouard Reis Carona (@ereiscarona) May 15, 2024

L’objectif principal de cette nouvelle chaîne est de compléter l’écosystème multimédia du groupe Ouest-France, en enrichissant son offre éditoriale destinée à tous les territoires. Le directoire d’Ouest-France a souligné que cette candidature s’inscrit dans la continuité du développement numérique soutenu du groupe, qui s’est positionné parmi les leaders des médias d’actualité français au fil des années. « Cette étape ambitieuse permettra au groupe Ouest-France d’enrichir son écosystème multimédia et son offre éditoriale à destination de tous les territoires. Cette candidature s’inscrit dans le prolongement du développement numérique soutenu du groupe Ouest-France, positionné depuis plusieurs années parmi les leaders des médias d’actualité français. Ainsi, Ouest-France renforcera sa dynamique d’innovation, au service de tous les publics », a déclaré le directoire dans son communiqué.

Cette initiative de lancer une chaîne télévisée s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification et d’expansion du groupe Ouest-France. Connu pour son quotidien régional, qui cumule 21,80 millions de lecteurs chaque mois selon la dernière étude One Next Global, Ouest-France cherche à élargir son audience et à renforcer sa présence sur différents supports médiatiques. Le succès du journal en format imprimé et numérique montre la capacité du groupe à s’adapter aux évolutions du marché et aux attentes des lecteurs.

Avec Ouest-France TV, le groupe espère attirer un public encore plus large en proposant des contenus diversifiés et de qualité. La chaîne promet de porter un regard unique sur l’actualité et la vie quotidienne des Français, tout en restant fidèle aux valeurs qui ont fait le succès du quotidien. Ce projet pourrait ainsi consolider la position de Ouest-France comme un acteur incontournable du paysage médiatique français.

La candidature de Ouest-France TV n’est pas la seule dans la course pour l’obtention d’une fréquence TNT. Le secteur est marqué par une forte concurrence, avec des candidats de renom tels que le groupe L’Express dirigé par Alain Weill et le groupe CMI France du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, également en lice pour obtenir une fréquence.

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) doit attribuer une quinzaine de fréquences TNT d’ici mi-juillet. Les dossiers de candidature étaient attendus jusqu’à midi aujourd’hui, et les résultats de cet appel d’offres sont très attendus par les différents acteurs du paysage audiovisuel français. La compétition s’annonce donc serrée, chaque candidat cherchant à se démarquer par des propositions innovantes et attractives.

Le lancement de Ouest-France TV s’inscrit dans un contexte de transformation et de modernisation du secteur médiatique. En ajoutant une chaîne de télévision à son portefeuille, Ouest-France souhaite non seulement diversifier ses canaux de diffusion, mais aussi expérimenter de nouvelles formes de narration et de formats audiovisuels. La promesse éditoriale de Ouest-France TV repose sur une combinaison de divertissement et de réalisme, avec une attention particulière aux histoires locales et aux enjeux globaux.

Cette démarche pourrait également renforcer l’image de Ouest-France comme un pionnier de l’innovation dans les médias. En développant une chaîne de télévision, le groupe montre sa volonté de s’adapter aux évolutions technologiques et aux nouvelles attentes des consommateurs, tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. Ouest-France TV pourrait ainsi devenir un modèle de chaîne généraliste moderne, capable de captiver un large public tout en restant ancrée dans la réalité quotidienne des Français.

La concurrence pour les fréquences TNT étant intense, il reste à voir si Ouest-France parviendra à obtenir une place dans ce paysage audiovisuel en pleine transformation.