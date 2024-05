Le Groupe Bolloré lance JDNEWS pour rivaliser avec Paris Match

Un nouveau magazine d’informations verra le jour en septembre prochain sous l’égide du groupe Bolloré. Intitulé JDNEWS, ce nouveau titre adoptera une ligne éditoriale similaire à celle du Journal du Dimanche (JDD), également propriété de Bolloré, selon une annonce de l’AFP.

Cette initiative fait suite à la cession de Paris Match, cédée au géant du luxe LVMH pour des raisons de concurrence. Constance Benqué, présidente de la marque JDD, a expliqué dans une interview accordée au Figaro que Lagardère News, détenue à 60% par Bolloré, envisage JDNEWS comme un complément au JDD. « L’idée est de capitaliser sur une marque forte auprès des Français et de la décliner. Le JDD s’ouvre sur la semaine à venir, tandis que JDNEWS sera un média de décryptage des sujets d’actualité, avec des thématiques supplémentaires telles que la science, l’économie entrepreneuriale ou la technologie », a précisé Benqué.

Des renforts journalistiques de poids

Laurence Ferrari, l’une des figures emblématiques de CNews, autre média du groupe Bolloré, a été nommée présidente de la marque JDD, englobant à la fois le JDD et JDNEWS. Un directeur de la rédaction sera désigné ultérieurement pour le nouveau magazine, qui reposera sur de jeunes journalistes et des collaborations avec des éditorialistes du JDD, d’Europe 1 et CNews.

Ce lancement implique l’arrêt du mensuel JDD Magazine, consacré aux livres et à la culture, qui n’a pas réussi à trouver son public, a indiqué l’AFP. Le secteur de la presse traverse une période difficile au sein de Lagardère, et plus généralement en France. Le groupe a annoncé en avril une chute de 14,3 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre. Toutefois, Constance Benqué reste optimiste, affirmant dans Le Figaro que la filiale est « aujourd’hui dans une position de conquête » grâce au soutien de Vivendi.

Un nouveau concurrent sur le marché des hebdomadaires

Le groupe Lagardère, en phase de cession de Paris Match à LVMH, a dévoilé son projet de créer un nouveau rival pour les hebdomadaires d’informations. « Nous lancerons à la rentrée de septembre un nouvel hebdomadaire d’informations, baptisé JDNEWS », a déclaré Constance Benqué au Figaro.

Laurence Ferrari assumera la présidence de la marque JDD à partir du 1er septembre 2024. Par ailleurs, Geoffroy Lejeune, actuel directeur de la rédaction du JDD, prendra la direction générale des deux rédactions.

Un secteur en crise mais en quête de renouveau

Le secteur de la presse traverse une période difficile, marquée par une baisse significative des revenus. En avril, Lagardère a annoncé une baisse de 14,3 % de son chiffre d’affaires pour le premier trimestre. Malgré ces défis, la présidente de Lagardère News demeure confiante, estimant que la filiale est « en position de conquête » grâce à l’appui de Vivendi.

Lagardère a également annoncé un « protocole d’accord non engageant » pour la cession de Paris Match à LVMH, avec une signature définitive des accords potentiellement prévue pour fin juillet 2024 et une finalisation espérée pour fin septembre, sous réserve de l’approbation des autorités de la concurrence.