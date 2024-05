Le gouvernement israélien ferme la chaîne Al-Jazeera dans le pays

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé aujourd’hui que le gouvernement israélien avait pris la décision unanime de fermer la chaîne qatarie Al-Jazeera sur le territoire israélien. Cette décision fait suite à une série de mesures prises par les autorités israéliennes, notamment la signature d’une injonction par le ministre de la Communication Shlomo Karhi, qui entre immédiatement en vigueur.

Selon les informations disponibles, l’ordre de fermeture de la chaîne inclut la saisie de tout le matériel utilisé pour diffuser ses contenus. Cette liste comprend des équipements tels que des caméras, des microphones, des tables de montage, des serveurs informatiques, des ordinateurs, des équipements de transmission et des téléphones portables.

Walid al-Omari, directeur du bureau d’Al-Jazeera en Israël et dans les Territoires palestiniens occupés, a confirmé que cette décision entraînerait non seulement la cessation de la diffusion d’Al-Jazeera en Israël, mais également la fermeture de ses bureaux et la coupure de l’accès à ses sites internet dans le pays.

Cette décision intervient après une campagne menée par des ministres du gouvernement israélien, qui ont accusé la chaîne de propagande et de menacer la sécurité nationale. L’armée israélienne a également affirmé à plusieurs reprises que des journalistes d’Al-Jazeera étaient des agents terroristes affiliés au Hamas et au Jihad islamique à Gaza, des accusations que la chaîne nie catégoriquement.

Le Parlement israélien a récemment adopté une loi permettant d’interdire la diffusion en Israël de médias étrangers portant atteinte à la sécurité de l’État, une mesure qui cible directement Al-Jazeera. Cette loi accorde au Premier ministre le pouvoir d’interdire la diffusion de tout média considéré comme une menace pour la sécurité nationale et de fermer ses bureaux.

Benjamin Netanyahu a lui-même accusé Al-Jazeera d’être un organe de propagande du Hamas et de participer activement à des attaques contre Israël. Ces accusations font suite à une attaque sanglante menée par le Hamas en octobre dernier, qui a fait de nombreuses victimes civiles.

En réaction à cette décision, Al-Jazeera a déclaré qu’elle continuera à informer le public malgré les obstacles rencontrés. Cette fermeture marque un nouveau chapitre dans les relations tendues entre Israël et les médias internationaux.