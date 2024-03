Le Franco-Libanais Rodolphe Saadé achète BFMTV et RMC

Coup de théâtre ce vendredi matin dans l’audiovisuel. Le groupe CMA CGM, propriété du milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé vient d’annoncer avoir signé une promesse d’achat en vue de l’acquisition de 100% du capital d’Altice Media (BFMTV, BFM Business, BFM Régions, RMC Story et la radio RMC).

«Cette opération permettrait au Groupe CMA CGM de constituer sur le long terme un Pôle Media de référence avec des contenus d’information, de sport et d’Entertainment et dont le projet éditorial, porteur de pluralisme, d’indépendance et d’éthique journalistique, serait tourné vers les grands enjeux de transformation économique, sociétale et territoriale.» écrit l’armateur français dans un communiqué. Cette acquisition serait réalisée conjointement par le Groupe CMA CGM et par Merit France, à 80% et 20% respectivement, sur la base d’une valeur d’entreprise de 1,55 milliard d’euros.

Dans un courrier adressé ce matin aux équipes d’Altice France, l’actuel PDG Arthur Dreyfuss a salué le travail de Rodolphe Saadé : « Nous pouvons nous réjouir qu’un nouvel entrepreneur, à la tête d’un groupe familial historique, ancré sur notre territoire et doté d’une vision industrielle de long terme, s’inscrive dans la continuité de Patrick Drahi et d’Altice. C’est une excellente nouvelle pour conserver notre ADN si particulier, fait d’audace et de pragmatisme qui nous caractérise depuis le début », écrit-il.

C’est au printemps 2023, que Rodolphe Saadé avait manifesté auprès de Patrick Drahi, son intérêt de rachat du pole média d’Altice. L’été dernier, la direction d’Altice Media attendait une offre à 2 milliards d’euros pour entamer les négociations.

Depuis deux ans, Rodolphe Saadé a bâti un empire médiatique à travers sa filiale CMA CGM Médias. (La Provence, La Tribune, La Tribune Dimanche, des participations au capital du groupe M6 et le média digital Brut.)