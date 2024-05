Le commentateur sportif Patrick Montel de retour avec une télé réalité sur W9

Patrick Montel, la légende des commentaires sportifs, fait son grand retour à la télévision dans un tout nouveau registre. Après avoir marqué les esprits pendant trois décennies en tant que voix de l’athlétisme sur France Télévisions, Montel se lance dans un projet inattendu sur la chaîne W9.

Le septuagénaire, qui depuis son départ de France Télévisions en 2020, a maintenu sa présence sur les réseaux sociaux en partageant son expertise et sa passion pour l’athlétisme, va maintenant élargir son horizon télévisuel. Selon des sources rapportées par L’Équipe, Montel va commenter une série d’épreuves sportives réalisées par des candidats de télé-réalité dans un nouveau programme intitulé «Les Apprentis champions».

Ce projet, qui débutera le 27 mai sur W9, est une initiative inspirée par l’approche des Jeux Olympiques de Paris. Avec des épreuves allant du sprint sur 100 et 400 mètres à la natation synchronisée en passant par le lancer du javelot et le saut en longueur, Montel apportera son expertise inégalée dans la cabine des commentateurs. Il sera rejoint par Anthony Paggini Neuron, plus connu sous le nom de Paga dans le monde de la télé-réalité, en tant que co-commentateur.

L’objectif de ce programme ambitieux est de raviver l’intérêt pour la télé-réalité, un genre dont les audiences ont commencé à s’effriter ces derniers temps. En associant des épreuves sportives emblématiques à des figures connues de la télévision, «Les Apprentis champions» promet d’offrir une expérience divertissante et captivante aux téléspectateurs.

Ce retour à l’écran pour Montel suscite également des spéculations sur la possibilité de le voir aux Jeux Olympiques de Paris en tant que commentateur. En effet, le passionné d’athlétisme avait exprimé son désir ardent d’assister aux compétitions en 2023 et avait même lancé une pétition en ce sens. Son implication dans ce nouveau programme pourrait être un pas de plus vers la réalisation de son rêve olympique.

Diffusé sur W9 à partir du 27 mai à 19h50, «Les Apprentis champions» sera présenté par Laurent Maistret, avec la participation de Muriel Hurtis et Pierre-Ambroise Bosse en tant que coaches des deux équipes de participants. Ce programme promet donc une combinaison unique de compétition sportive et de divertissement télévisuel, avec Patrick Montel au cœur de l’action, prêt à faire vibrer les téléspectateurs une fois de plus.