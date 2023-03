Le champion de MMA Luri Lapicus mort à l’âge de 27 ans

Le monde du MMA est en deuil suite à la mort tragique du combattant moldave Luri Lapicus, survenue le lundi 20 mars 2023 à Milan, à l’âge de 27 ans. Le sportif avait été victime d’un grave accident de moto la semaine précédente. Ce jeune champion avait réussi à se faire un nom dans le milieu en enchaînant les victoires et en faisant preuve d’une grande technique et d’un style unique.

Une grande perte pour le MMA

Iuri Lapicus a été victime d’un accident de moto dans le nord-ouest de Milan, vendredi dernier, alors qu’il circulait sur sa moto. Selon des sources italiennes, sa moto aurait percuté une voiture conduite par une femme. Le combattant a été transporté d’urgence à l’hôpital où il est resté dans le coma jusqu’à ce lundi 20 mars, date de son décès.

Le décès de Luri Lapicus est une grande perte pour le monde du MMA. Le combattant était originaire de Moldavie et avait réussi à se faire un nom dans le milieu grâce à ses talents exceptionnels. Il avait fait irruption dans la ligue d’arts martiaux mixtes en 2019 et avait enchaîné les victoires consécutives, affirmant ainsi sa grande technique et son style unique.

Luri Lapicus est considéré comme l’un des combattants les plus talentueux de sa catégorie de poids dans le monde du MMA. Grâce à ses compétences impressionnantes en grappling, Luri Lapicus avait une carrière remarquable dans le MMA, marquée par de nombreux succès et victoires éclatantes. Il avait notamment réussi à se faire un nom en devenant l’ancien challenger du titre mondial du championnat One Lightweight.

Le sportif avait également fait preuve d’une grande technique et d’un style unique sur le ring. Sa réputation de combattant redoutable a été confirmée lorsqu’il a battu l’ancien champion Marat Gafurov par KO dès son premier combat.

La ligue d’arts martiaux mixtes a exprimé sa tristesse et a envoyé ses pensées et ses prières à la famille et aux proches du sportif.

La ligue des arts martiaux mixte a annoncé :

“L’équipe du championnat ONE a le cœur brisé par le décès tragique d’Iuri Lapicus. Nos pensées et nos prières vont à ses proches en ces moments difficiles. Repose en paix Iuri”,

Hommages rendus au champion Luri Lapicus

Le MMA est devenu de plus en plus populaire au fil des ans, avec de nombreux combattants de haut niveau qui sont devenus des célébrités. L’Ultimate Fighting Championship (UFC) est l’organisation de MMA la plus populaire et la plus médiatisée au monde, avec des événements réguliers qui attirent des millions de téléspectateurs dans le monde entier.

De plus en plus de célébrités s’impliquent également dans le monde du MMA, que ce soit en tant que propriétaires d’équipes, promoteurs ou même en tant que combattants.

Le MMA est aujourd’hui un sport populaire et médiatisé dans le monde entier, avec une base de fans en constante expansion.

La mort de Iuri Lapicus a suscité une vague d’émotion dans le monde du MMA et de nombreux hommages ont été rendus à ce jeune champion parti trop tôt. Les fans ont également pris la parole sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à ce grand combattant.

Le champion de boxe thaï Giorgio Petrosyan a déclaré sur Instagram , postant une photo d’une victoire de Iuris Lapicus.

“Je veux me souvenir de toi comme ça. Repose en paix”.

Photo de Luri Lapicus du compte Instagram de Giorgio Petrosyan

La mort de Iuri Lapicus est une grande perte pour le monde du MMA. Le combattant était un jeune espoir plein de talent et de potentiel. Il avait réussi à se faire un nom dans le milieu grâce à sa technique exceptionnelle et son style unique. La mort tragique de ce jeune champion laisse un grand vide dans le monde du sport.