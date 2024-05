Le célèbre scooter de François Hollande vendu aux enchères pour 25 420 euros

Le fameux scooter de François Hollande, un Piaggio MP3 gris, a été vendu aux enchères ce dimanche 26 mai au château d’Artigny, en Indre-et-Loire. Ce trois-roues, mis à prix à 10 000 euros, a finalement été adjugé à 20 500 euros, montant qui s’élève à 25 420 euros avec les frais.

Ce scooter est entré dans l’histoire médiatique en janvier 2014, lorsque des photos publiées par Closer ont révélé que François Hollande l’utilisait pour rendre visite discrètement à Julie Gayet, sa compagne de l’époque. Cet épisode avait créé un scandale alors que Hollande était encore officiellement en couple avec Valérie Trierweiler.

La vente a été orchestrée par la maison Rouillac devant une quarantaine de personnes. L’acheteur, Denis Bréhéret, est le propriétaire du musée « Prestige et collection » à Jallais, dans le Maine-et-Loire. Il prévoit d’exposer le scooter parmi les 120 véhicules de sa collection, affirmant que « ce scooter fait partie de l’histoire de France ».

Construit en 2009 et mis en circulation en 2010, le scooter avait été intégré au parc de l’Élysée dès 2012, peu après l’élection de François Hollande. Le véhicule affiche 34 000 kilomètres au compteur et a été vendu aux enchères par le service des Domaines en 2015. Depuis, il a eu plusieurs propriétaires, dont Patrick et Manola Sionneau, qui l’avaient acheté pour célébrer leurs noces d’or. Hollande leur avait même dédicacé son livre « Bouleversements » : « À Patrick et Manola qui ont eu la chance d’enfourcher mon scooter. Pour mieux partager leur bonheur. Ce scooter est le bon. »

Bien qu’un modèle identique de ce scooter soit estimé à environ 1 300 euros sur le marché de l’occasion, c’est sa « valeur historique » qui a justifié son prix élevé. Aymeric Rouillac, commissaire-priseur de la maison Rouillac, a souligné l’intérêt suscité par cette vente en raison de l’histoire particulière du scooter lié à la présidence de François Hollande.

La mise en scène lors de la vente, avec un drapeau tricolore et une réplique de la tour Eiffel de 5 mètres, a ajouté une touche symbolique à l’événement, rappelant le lien entre le scooter et la Présidence de la République.