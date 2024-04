L’avocat d’Anouchka Delon répond à Entrevue sur BFMTV: « Il y a 12 pages dans un magazine où Anthony insulte sa sœur. Il y en a marre! »

Alors que la justice vient de prononcer la mise sous curatelle renforcée d’Alain Delon, Frank Berton, l’avocat d’Anouchka Delon, était invité ce vendredi matin sur BFM TV pour évoquer le conflit familial. Ce dernier répondu aux propos tenus par Anthony Delon dans Entrevue. Interrogé au micro de Maxime Switek, Maître Berton a déploré le fait que Anthony Delon s’en soit pris à sa soeur dans les colonnes d’Entrevue, déclarant « Il y a 12 pages dans un magazine où Anthony insulte sa sœur à longueur de pages, avec même un sondage ! On interroge les Français pour savoir s’ils sont plus pour Anouchka que pour Anthony. Il y en a marre ! Je vous le dis, il y en a marre ! »

Pour rappel, Anthony Delon a accordé à Entrevue une interview exclusive dans notre nouveau numéro, publié le 27 mars et actuellement en kiosque, dans laquelle il évoque son premier roman Bastingage et revient sur le conflit familial, informations exclusives à la clé.

Durant l’interview qu’il nous a accordée, Anthony Delon nous a révélé en exclusivité que sa sœur, Anouchka Delon, lui réclamait, à lui et son frère, plus de 120 000 euros pour avoir diffusé une vidéo privée dans laquelle elle semble vouloir manipuler son père, Alain Delon, ajoutant : « Cela dépasse les 120 000€ à nous deux. Il faut bien payer ses trois avocats et son spécialiste en droits de la presse et en communication. Elle se croit en campagne électorale ! (Rires) C’est idiot, elle a déjà perdu et perdra encore beaucoup. Comme tous les gens imbus d’eux même, elle ne peut pas le comprendre, de plus, elle est très mal conseillée. La vie et le recul feront leur travail, comme toujours. »

Des propos qui n’ont de toute évidence pas plu à Frank Berton, l’avocat d’Anouchka Delon déplorant par ailleurs le sondage que nous avons publié dans Entrevue, qui montre que les Français préfèrent largement Anthony à sa sœur Anouchka…

Découvrez ici la séquence de Frank Berton répondant à Entrevue sur BFM TV :

Retrouvez l’intégralité de l’interview d’Anthony Delon dans le nouveau numéro d’Entrevue, actuellement en vente partout en France…