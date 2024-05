Laurent Ruquier : Comment sa relation avec Hugo Manos a changé sa vie

Depuis plusieurs années, Laurent Ruquier, figure incontournable du paysage audiovisuel français, partage sa vie avec Hugo Manos. Sur le plateau de l’émission « C à vous », il a récemment partagé avec une rare sincérité comment cette relation a impacté ses habitudes et son rapport à la sphère publique.

La vie de Laurent Ruquier a connu ces derniers temps une série de bouleversements notables. Après son départ de France Télévisions, où il a longtemps fait les beaux jours de la chaîne, il a surpris bon nombre d’observateurs en rejoignant temporairement les rangs de BFMTV. Cependant, cette collaboration avec la chaîne d’information en continu n’a pas été aussi fructueuse que prévu et a rapidement pris fin. Désappointé par le manque de résonance auprès du public, l’homme de télévision a finalement décidé de participer en tant que membre du jury à l’émission à succès « Mask Singer », dont la sixième saison a récemment débuté sur TF1.

Parallèlement à ces développements professionnels, la vie privée de Laurent Ruquier a également évolué, marquée par sa relation solide avec Hugo Manos, un coach sportif et chroniqueur bien plus jeune que lui. Cette union a également marqué un tournant dans la manière dont Ruquier aborde sa vie privée.

En février 2023, Hugo Manos avait orchestré une touchante surprise en faisant une apparition remarquée sur le plateau des « Enfants de la télé » pour célébrer les 60 ans de Laurent Ruquier. Sa déclaration d’amour et de gratitude pour cinq années de bonheur partagé avait profondément ému le public et avait poussé Ruquier à quelques confidences rares sur son couple. Il avait alors exprimé le sentiment qu’à 60 ans, il était temps pour lui de sortir de sa réserve et d’accepter de partager davantage certains aspects de sa vie privée.

Ruquier a expliqué qu’auparavant, sa réticence à exposer sa vie intime était plus forte, mais qu’elle avait diminué avec le temps. Il se sentait désormais plus à l’aise pour en parler ouvertement, sans craindre d’être accusé de chercher à se mettre en avant grâce à sa vie personnelle. Pour lui, cela aurait pu être différent il y a deux décennies, mais aujourd’hui, il ne ressent plus le besoin de se cacher. C’est ainsi qu’il a accepté de poser en Une de Gala avec son compagnon pour célébrer son anniversaire, une décision qu’il a justifiée en affirmant qu’il était temps de célébrer son bonheur sans retenue.

Pour Laurent Ruquier, qui a toujours été plutôt discret sur sa vie intime, cette ouverture semble marquer un nouvel équilibre, où il peut partager publiquement son bonheur sans craindre le jugement ou la critique. C’est un changement significatif dans la manière dont il appréhende sa vie privée et son rapport à la sphère publique.