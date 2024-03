L’amiral Philippe de Gaulle, fils du général, est mort à l’âge de 102 ans

Le fils du premier président de la Ve République, Philippe de Gaulle, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi 13 mars, a indiqué sa famille.

Vision, honneur et simplicité. C’est par ces mots que la famille de Gaulle a annoncé ce mercredi le décès de l’amiral Philippe de Gaulle dans la nuit. Fils du général, il met fin à sa carrière militaire en 1982.

L'Amiral de Gaulle, mon père, est parti cette nuit. Saluons la mémoire d'un père formidable et d'un grand Français, dont le sens du devoir n'avait d'égal que l'élégance et la modestie. Vision, honneur et simplicité, c'est cela finalement le gaullisme. Merci mon Cher Papa! — Pierre de Gaulle (@PierredeGaulle) March 13, 2024

Ancien officier de marine, membre des Forces navales françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale. Après avoir terminé sa carrière militaire, il débute sa carrière politique en devenant sénateur de Paris, sous la bannière du RPR puis de l’UMP, de 1986 à 2004.

Lorsqu’éclate la Seconde Guerre mondiale, et malgré les réticences de son père alors colonel, il entreprend de préparer le concours d’entrée à l’école navale, épreuve qui sera finalement reportée en raison de l’invasion allemande. Qu’importe, oubliant un instant la théorie, Philippe de Gaulle suit les traces de son père et rejoint les forces navales françaises libres. Le 20 juin 1940. Guerre durant laquelle il sera blessé à six reprises

Père de famille, il aura quatre enfants avec Henriette de Montalembert qu’il a épousé en 1947.

Militaire accompli, au Sénat, c’est dans la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées que l’amiral siégera pendant ses trois mandats de 1986 à 2004.