La statue hommage à Kobe Bryant fait un gros flop

On se souvient de la statue complètement ratée, sur l’île de Madère, pour rendre hommage à la carrière fantastique de Cristiano Ronaldo. C’est encore une histoire de statue, mais cette fois, elle est ressemblante, et c’est déjà pas mal.

À Los Angeles, tous les fans des Lakers souhaitaient avoir un monument mythique pour se souvenir de Kobe Bryant, décédé tragiquement le 26 janvier 2020, dans un accident d’hélicoptère, en présence d’une de ses filles. C’est chose faite depuis début février. Sauf que certains ont été regarder de plus près… Aïe.

Si cette statue de la légende des Lakers, quintuple champion NBA, double champion olympique, reproduit bien la mimique index levé de l’ex numéro 8 et numéro 24, des détails sont désolants.

Le 22 janvier 2006, Kobe Bryant inscrivait 81 points avec les Los Angeles Lakers face aux Toronto Raptors. Un moment d’histoire du sport mondial. Pour la mémoire, les Lakers ont donc voulu reproduire sur le côté de la statue, devant la Crypto.com Arena, la feuille de match de cette folle rencontre. Le problème, c’est que plusieurs fautes sautent aux yeux.

Hm … Kobes Statue mit drei Fehlern? CalderSon, VoM Wafer, DeciCion? What? 😨 pic.twitter.com/5ea6zWuXJ7 — André „Dré“ Voigt (@drevoigt) March 10, 2024

Un ex-joueur des Lakers, Von Wafer, a été rebaptisé « Wom Wafer ». Chez les Raptors, José Calderon est devenu « José Calderson ». Et quand on aperçoit la liste des joueurs non entrés en jeu sur « décision » de l’entraîneur, on peut lire « decicion » avec deux c… Ça la fout mal.

Selon le porte-parole des Lakers, la franchise n’aurait pas attendu les moqueries des réseaux sociaux pour agir et il est prévu que des modifications soient rapidement apportées.

Si rigoureux et travailleur, Kobe Bryant appréciera. De là-haut. Il y a six ans, il remportait d’ailleurs un Oscar, celui du meilleur court-métrage d’animation avec « Dear Basketball ».