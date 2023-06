Phoebe Tomlinson enceinte , la petite sœur de Louis Tomlinson, a annoncé qu’elle attendait son premier enfant à l’âge de 19 ans. Dans une vidéo émotionnelle partagée sur Instagram

Phoebe Tomlinson, âgée de 19 ans, a révélé qu’elle attendait son premier enfant. L’influenceuse a partagé la nouvelle avec ses abonnés sur Instagram lundi, en publiant une adorable vidéo du moment où elle a annoncé la nouvelle à son petit ami footballeur Jack Varley, âgé de 26 ans.

Dans cette vidéo en noir et blanc, partagée avec ses 1,1 million de followers, on peut voir la réaction surprise de Phoebe en découvrant son test de grossesse positif, avant de se précipiter pour annoncer la nouvelle à son petit ami dans un moment émouvant. Phoebe a légendé la vidéo : “Notre petit miracle, qui nous rejoindra cet hiver ✨”.

Bien que son frère superstar n’ait pas encore commenté publiquement, Phoebe a reçu de nombreux messages doux de la part de ses amis et de ses proches. Phoebe et Jack, joueur des Winterton Rangers, ont commencé à se fréquenter au début de l’année 2022 et ont officialisé leur relation sur Instagram en août dernier.

La grossesse de Phoebe suit ainsi les pas de ses frères et sœurs aînés, puisque Louis partage un fils de sept ans, Freddie, avec son ex-compagne Briana Jungwirth. Lottie, de son côté, a accueilli son premier enfant, un petit garçon prénommé Lucky, avec son petit ami Lewis en août dernier.

Cette joyeuse nouvelle sur la venue du bébé survient après une série de tragédies familiales déchirantes. En effet, Phoebe et sa famille ont perdu leur mère Johannah Deakin en décembre 2016, à l’âge de 43 ans, des suites d’une leucémie.

En mars 2019, la famille a connu une autre tragédie lorsque la sœur de Phoebe, Félicité Tomlinson, est décédée accidentellement à l’âge de seulement 18 ans, suite à une surdose de cocaïne, de l’anxiolytique Xanax et de médicaments antidouleur.

En plus de Louis, âgé de 28 ans, et de Lottie, Johannah était également la mère des jumelles Daisy et Phoebe, ainsi que des jumeaux Ernest et Doris, âgés de seulement deux ans lorsqu’elle est décédée.

Elle était également grand-mère du fils de Louis, Freddie, âgé de quatre ans aujourd’hui.

Outre Louis, âgé de 28 ans, et Lottie, Johannah était également la mère de jumeaux, Daisy et Phoebe, et de jumeaux plus jeunes, Ernest et Doris, qui n’avaient que deux ans au moment du décès de leur mère. Johannah était également la grand-mère de Freddie, le fils de Louis, âgé maintenant de quatre ans.