La rentrée de TPMP (Touche pas à mon poste) a été un succès d’audience, malgré les critiques qui ont émaillé la première émission. L’émission de Cyril Hanouna a réuni en moyenne 1,99 million de téléspectateurs, soit une hausse de 20 % par rapport à la saison précédente.

Ce succès est d’autant plus notable que l’émission a été marquée par plusieurs polémiques. Le renouvellement du casting a été critiqué par certains téléspectateurs, qui ont estimé que les nouveaux chroniqueurs n’étaient pas à la hauteur. La parodie de l’allocution d’Emmanuel Macron par Cyril Hanouna a également suscité des réactions partagées.

Le débat sur la abaya sur TPMP

" L'abaya est une robe… et dans la religion musulmane il n'y a pas de vêtements religieux !"



Le père de Neila explique pourquoi sa fille porte l'abaya à l'école !

Le débat sur la abaya a été houleux, les chroniqueurs étant divisés sur la question. Certains ont fait valoir que l’abaya est un symbole d’oppression et ne devrait pas être portée, tandis que d’autres ont fait valoir qu’elle est une question de choix personnel et doit être respectée.

L’un des principaux arguments en faveur de l’abaya est qu’elle est un moyen pour les femmes musulmanes d’exprimer leur foi. L’abaya est considérée comme un symbole de modestie et de respect, et elle peut également être considérée comme un moyen pour les femmes de se sentir plus à l’aise et confiantes.

Un autre argument en faveur de l’abaya est qu’elle est un moyen pour les femmes de se protéger des regards indiscrets. Dans certaines cultures, les femmes qui ne portent pas l’abaya peuvent être considérées comme provocantes ou immodestes. L’abaya peut fournir une couche de protection aux femmes, leur permettant de se déplacer plus librement et sans crainte de harcèlement.

Cependant, il existe également des arguments contre l’abaya. Certains arguent qu’il s’agit d’une forme d’oppression et qu’il n’est pas juste de forcer les femmes à la porter. Ils arguent que l’abaya peut être considérée comme un symbole du rôle subalterne des femmes dans la société.

D’autres arguent que l’abaya n’est pas nécessaire aux femmes musulmanes pour exprimer leur foi. Ils arguent qu’il existe d’autres moyens pour les femmes de montrer leur dévotion à l’islam, comme la prière et le travail caritatif.

Le débat sur l’abaya est complexe et il n’y a pas de réponse facile. En fin de compte, c’est à chaque femme de décider si elle veut ou non porter l’abaya.

Dans le débat sur TPMP, les chroniqueurs ont discuté de tous ces arguments. Ils ont également partagé leurs propres expériences personnelles avec l’abaya. Certains des chroniqueurs avaient porté l’abaya dans le passé, tandis que d’autres ne l’avaient jamais portée.

Le débat était animé et engageant, et il a mis en évidence les différentes perspectives sur la question. En fin de compte, les chroniqueurs n’ont pas atteint un consensus sur la question, mais ils ont convenu qu’il s’agit d’une question importante à discuter.

Cependant, TPMP a su se renouveler et proposer une émission divertissante et pleine d’actualité. L’émission a notamment abordé des sujets d’actualité tels que la mort de Steve Harwell, le chanteur de Smash Mouth, la polémique autour de la série “Emily in Paris” et les dernières élections en France.

Le succès de TPMP est également dû à la personnalité de Cyril Hanouna, qui est un animateur charismatique et qui sait dynamiser son émission. Il a également su s’entourer d’une équipe de chroniqueurs talentueux, qui apportent leur expertise et leur humour à l’émission.

Les audiences de TPMP en détail

Voici les audiences détaillées des talk-shows de la rentrée 2023-2024 :

TPMP (C8) : 1,99 million de téléspectateurs (1,72 million en audience consolidée)

(C8) : 1,99 million de téléspectateurs (1,72 million en audience consolidée) Quotidien (TMC) : 1,6 million de téléspectateurs (1,45 million en audience consolidée)

(TMC) : 1,6 million de téléspectateurs (1,45 million en audience consolidée) C à vous (France 5) : 918 000 téléspectateurs (848 000 en audience consolidée)

(France 5) : 918 000 téléspectateurs (848 000 en audience consolidée) Clique (Canal+) : 19 000 téléspectateurs (15 700 en audience consolidée)

La baisse des audiences des talk-shows traditionnels est une tendance qui se confirme depuis plusieurs années. Elle est due à l’essor des plateformes de streaming et des réseaux sociaux, qui offrent aux téléspectateurs une plus grande diversité de contenus.

Néanmoins, TPMP reste l’émission la plus regardée de la bande horaire. Elle est également l’émission la plus commentée sur les réseaux sociaux. Ce succès montre que Cyril Hanouna a su trouver la recette pour séduire les téléspectateurs.

Les nouveautés de la rentrée de TPMP

Pour cette nouvelle saison, TPMP a mis les petits plats dans les grands. L’émission a été entièrement repensée, avec un nouveau décor, une nouvelle bande-son et un nouveau générique. Le casting a également été renouvelé, avec l’arrivée de nouvelles chroniqueurs comme Ségolène Royal, Éric Naulleau et Yann Moix.

Outre les nouveautés en termes de casting et de décor, TPMP proposera également de nouvelles rubriques, comme “TPMP People”, qui reviendra sur l’actualité des stars, et “TPMP Sport”, qui abordera l’actualité sportive.

Les perspectives

TPMP est une émission qui a su se renouveler au fil des années. Elle est aujourd’hui l’émission la plus regardée de la bande horaire et l’une des émissions les plus commentées sur les réseaux sociaux.

Pour cette nouvelle saison, TPMP a mis les petits plats dans les grands. L’émission a été entièrement repensée et le casting a été renouvelé. Il est probable que TPMP continuera de séduire les téléspectateurs et de faire parler d’elle tout au long de la saison.