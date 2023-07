Dans un revirement choquant, la police française a effectué une perquisition au domicile de Hiromi Rollin une femme qui était jusqu’à récemment une proche compagne de la célèbre star du cinéma âgée de 87 ans, Alain Delon.

Cette perquisition fait suite aux plaintes formelles déposées par les trois enfants de Delon contre Hiromi Rollin, une assistante de production cinématographique japonaise âgée de 66 ans, l’accusant de “harcèlement moral” envers leur père.

La police française fait une descente au domicile de l’ex-carrière d’Alain Delon, accusée de “harcèlement moral”

Alain Delon est une figure emblématique du monde du cinéma français, connu pour son charme irrésistible et son personnage de dur à cuir à l’écran. Il a joué dans de nombreux succès au cours des années 1960, notamment “Le Guépard” et “Rocco et ses Frères“. Au fil des ans, le statut de Delon en tant que l’un des derniers “monstres sacrés” du cinéma français a solidifié sa place dans le cœur de ses fans adorateurs.

La Légende du Cinéma Français : L’icône d’Alain Delon, l’une des stars les plus appréciées du cinéma français

Cependant, les récentes allégations ont jeté une ombre sur la vie de la star pendant ses dernières années. Delon a subi un AVC en 2019 et depuis lors, il est de plus en plus pris en charge par Hiromi Rollin dans sa maison de campagne à Douchy, au sud-est de Paris. Les deux s’étaient rencontrés sur des plateaux de tournage dans les années 1990 et avaient noué un lien qui dépassait une simple relation professionnelle.

Selon les enfants de Delon – Anthony, Anouchka et Alain-Fabien – Rollin aurait manipulé la vie de leur père, utilisant son influence pour l’isoler de sa famille et de ses amis, créant ainsi une dépendance à son égard. Ils affirment également qu’elle contrôlait la correspondance de Delon et répandait de fausses rumeurs à leur sujet, ternissant leur réputation. Les enfants accusent également Rollin d’avoir maltraité le chien bien-aimé de Delon, Louba, et d’avoir forcé l’acteur à l’envoyer en chenil.

Des Allégations Troublantes : Les enfants de Delon accusent Hiromi Rollin, leur ex-carrière, de contrôler et d’isoler leur père

La situation a atteint son paroxysme début juillet lorsque Rollin s’est affrontée avec les trois enfants, ce qui a finalement conduit à son départ de la maison de Douchy. Anthony Delon, lui aussi acteur comme son père, a révélé à la télévision française qu’il avait commencé à soupçonner les intentions de Rollin lorsque celle-ci n’avait pas informé rapidement la famille de la chute de son père fin 2021.

La Confrontation et le Départ : L’épreuve de force avec les enfants de Delon conduit au départ d’Hiromi Rollin

La nature de la relation entre Rollin et Alain Delon est devenue un point de discorde. Anthony Delon l’a qualifiée de “dame de compagnie” de son père, suggérant ainsi une relation contractuelle plutôt qu’une relation romantique. Cependant, Rollin se considère comme la “compagne” de Delon, impliquant ainsi un lien émotionnel plus profond.

Des Relations Ambiguës : La nature complexe de la relation entre Alain Delon et Hiromi Rollin dévoilée

En réponse aux graves accusations, l’avocat de Rollin a rédigé un document de 39 pages adressé au bureau du procureur, niant vigoureusement toutes les allégations formulées par les enfants de Delon. Selon son avocat, Rollin s’occupait quotidiennement de l’acteur vieillissant depuis son AVC et n’était pas rémunérée pour sa compagnie. Il a également soulevé des doutes sur les motivations des enfants, insinuant que leur intérêt à accuser Rollin pourrait être motivé par un gain financier.

La Défense de Rollin : L’avocat nie toutes les allégations et affirme que Rollin a prodigué des soins sans rémunération

L’attention médiatique entourant cet incident est immense en raison du statut légendaire d’Alain Delon et de sa popularité durable parmi les passionnés de cinéma français. Cependant, cette affaire ne concerne pas seulement la chute d’une légende cinématographique, mais aussi les complexités des relations humaines, la confiance et la vulnérabilité qui accompagnent la vieillesse.

Alors que l’enquête se poursuit, le public attend des réponses sur la véritable nature de la relation entre Alain Delon et Hiromi Rollin, ainsi que sur la véracité des allégations portées contre elle. Quelle que soit l’issue, cet incident rappelle que même les personnalités les plus célébrées ne sont pas à l’abri des défis personnels et des conflits familiaux. L’héritage d’Alain Delon, qu’il s’agisse de ses réalisations cinématographiques ou des controverses entourant sa vie personnelle, restera sans aucun doute un sujet de fascination pendant de nombreuses années à venir.