La méthode raw food : le secret minceur de Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow, célèbre actrice, s’est reconvertie depuis quelques années dans le business du lifestyle et du bien-être avec la méthode “Raw Food” en créant son propre site internet, devenu aujourd’hui une véritable entreprise à succès. Toutefois, ses produits ont été parfois pointés du doigt pour leur prix exorbitants ou pour leur originalité, comme ces bougies au parfum singulier qui ont fait beaucoup parler. Gwyneth Paltrow a également suscité des critiques après avoir évoqué son alimentation durant la crise sanitaire de 2020.

Raw food: le regime de Gwyneth Paltrow

Pendant le tournage du film “Iron Man 2”, Gwyneth Paltrow a été obligée de prendre du poids pour jouer le rôle de son personnage. Gwyneth Paltrow incarnait le personnage de Pepper Potts, la secrétaire de Tony Stark (Iron Man) et son potentiel amour, joué par Robert Downey Jr.

Cependant, après le tournage, elle a dû perdre ces quelques kilos en trop.

“La réalisatrice ne voulait pas que je sois aussi mince. Alors j’ai arrêté de faire du sport… Si vous m’aviez vue nue, comparée à ce à quoi je ressemblais au moment du tournage d’Iron Man durant lequel je mangeais tellement bien et faisais de l’exercice tous les jours… Je vais retrouver la ligne”

Elle avait révélé suivre un régime alimentaire sans sucre ni alcool, rythmé par des séances de sauna et de jeûne intermittent. Dans un récent podcast dédié au bien-être, elle a détaillé les repas de sa journée, débutant par du café pour ne pas faire exploser sa glycémie, puis des soupes et des bouillons d’eau pour le déjeuner. Elle s’octroie ensuite une heure de sport avant de terminer la journée avec un dîner calqué sur le régime raw food, riche en légumes.

La méthode raw food est un régime alimentaire qui consiste à manger des aliments crus ou très peu cuits. Selon cette méthode, la cuisson des légumes détruit beaucoup de leurs nutriments. Plus les aliments sont consommés au naturel, plus ils gardent leurs vitamines et minéraux. Les aliments crus sont donc plus nutritifs que les aliments cuits.

Les aliments consommés dans la méthode raw food comprennent des fruits et légumes crus, des noix, des graines, des herbes, des algues, des huiles et des jus frais. Les aliments crus doivent être choisis avec soin. Il est recommandé d’acheter des aliments bio, qui sont exempts de pesticides et de produits chimiques nocifs.

Polémique autour du régime de Gwyneth Paltrow

La méthode raw food prônée par Gwyneth Paltrow a suscité une certaine polémique. En effet, certains experts en nutrition ont émis des réserves quant à l’efficacité et à la sécurité de ce régime alimentaire. De plus, certains ont souligné que ce régime pouvait être difficile à suivre sur le long terme et qu’il pouvait entraîner des carences nutritionnelles. Certains internautes ont accusé Gwyneth Paltrow de souffrir de troubles du comportement alimentaire et minimisant les conséquences de son régime.

Malgré ces critiques, Gwyneth Paltrow continue de promouvoir la méthode raw food et affirme qu’elle a eu des résultats positifs sur sa santé et sa silhouette.

Toutefois, l’actrice a précisé que son régime avait été développé sur la base de résultats médicaux personnels et de tests approfondis, et qu’il ne devait pas être considéré comme un conseil pour les autres.

En fin de compte, Gwyneth Paltrow se permet néanmoins quelques écarts et précise que sa ligne de base est d’essayer de manger sainement, même si elle ne mange pas tous les jours du bouillon d’os et des légumes. Sa routine alimentaire et sportive reste un choix personnel, mais doit être considérée avec prudence.