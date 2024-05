La Macronie dévoile son programme pour que « L’Europe ne meurt pas »

La majorité présidentielle française a levé le voile sur son programme ambitieux en vue des élections européennes, mettant en lumière des mesures substantielles visant à renforcer l’Europe dans divers domaines clés. Sous la bannière d’un « Plan Europe 2030 » d’une envergure impressionnante, représentant un investissement combiné de 1 000 milliards d’euros provenant à la fois de fonds publics et privés, le camp présidentiel aspire à insuffler une nouvelle vigueur à l’économie européenne tout en consolidant sa position sur la scène mondiale.

L’un des piliers fondamentaux de ce programme est l’engagement à investir massivement dans la défense, avec une proposition phare de 100 milliards d’euros consacrés à cet objectif au niveau européen. Cette initiative vise à garantir la sécurité et la stabilité du continent, tout en renforçant sa capacité de défense collective face aux menaces émergentes.

Parallèlement, le programme met l’accent sur des initiatives de grande envergure dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, les transports, le numérique, la santé et l’espace. Ces investissements sont conçus pour stimuler la compétitivité, favoriser l’innovation et promouvoir une croissance économique durable à long terme.

Dans le domaine des valeurs démocratiques européennes, la majorité présidentielle propose des mesures visant à consolider les droits fondamentaux, notamment en inscrivant l’accès à l’IVG dans la Charte européenne des droits fondamentaux. De plus, le programme prévoit la mise en place d’un « bouclier démocratique » pour protéger l’Europe contre les ingérences étrangères, ainsi que la promotion de listes transnationales pour les élections européennes afin de renforcer la représentativité démocratique.

En dépit des défis et des réticences potentielles, le camp présidentiel affirme sa détermination à mobiliser le soutien nécessaire pour concrétiser ces propositions ambitieuses. En s’appuyant sur la conviction et la persuasion, les défenseurs de ce programme espèrent forger un avenir plus prospère et plus sécurisé pour l’Europe, tout en consolidant ses fondements démocratiques et ses valeurs essentielles.