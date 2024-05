La grande tristesse de Patrice Laffont

C’est la fin d’une époque. Et cela a ému au plus haut point Patrice Laffont. Pour les plus fidèles téléspectateurs et pour les équipes, l’arrêt définitif « Des Chiffres et des lettres » après 52 ans d’existence marque un tournant.



C’est hier, au cours d’une interview donnée à La Tribune Dimanche, que le couperet est tombé. Le jeu, lancé en le 4 janvier 1972, ne reviendra pas à la rentrée. Stéphane Sitbon-Gomez, le directeur des programmes de France Télé, a été clair. C’est la fin d’un (long) cycle.

« La programmation le week-end de ‘Des chiffres et des lettres’ n’a pas été couronnée de succès. C’est une décision difficile, mais nous avons fait le choix d’arrêter ce programme », mais une fin, ça se fête ! « Une émission d’au revoir réunira Patrice Laffont et Laurent Romejko , et remerciera toutes les équipes ».

"𝘖𝘯 𝘴'𝘦𝘮𝘮𝘦𝘳𝘥𝘦"

Que faisait Patrice Laffont pendant les 45 secondes de réflexion des candidats des Chiffres et des Lettres ? 🎾

⬇️ Petite anecdote de l'ancien présentateur du jeu avec (avec📽️@celiavalletpro) @BFMTV https://t.co/Uk30V0I08m pic.twitter.com/DRfQ1c0Hpf — Antoine Forestier (@a_forestier) May 6, 2024

Interrogé sur BFM TV, Patrice Laffont n’a pu cacher son émotion : « Je suis un peu ému, je vous le dis franchement parce que ça me fait un peu de peine mais bon voilà, c’est fini, c’est fini ». Présentateur de l’émission pendant pendant 17 ans, producteur depuis 2000, Patrice Laffont aura participé grandement à élever cette émission au rang de mythe de la télévision française.

Si l’émotion est claire et compréhensible, l’arrêt de l’émission n’a rien d’une surprise. Cela faisait quelques années que cela lui pendait au nez. Repousser pour mieux sauter. Les évictions de Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat, deux piliers du programme, avaient déjà marqué un coup d’arrêt net pour les suiveurs.