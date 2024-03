La Grande semaine : le nouveau talk-show d’Ophelie Meunier sur M6

Le 6 avril prochain, M6 va lancer « La Grande semaine », un nouveau talk-show animé par Ophélie Meunier. À partir du 6 avril à 17 h 45, l’animatrice de Zone Interdite prendra les rênes de ce talk-show diffusé sur M6. D’une durée de 90 minutes, l’émission sera programmée chaque samedi en avant-soirée. Elle est produite par Winter Prod, la société d’Hugo Clément et Régis Lamanna-Rodat, déjà derrière « Quelle époque ! » sur France 2 avec Léa Salamé.

Selon Régis Lamanna-Rodat, lors de la conférence de présentation du programme, l’émission aura un ton léger tout en abordant l’actualité et les sujets de société avec humour. Ils prévoient de décrypter, de débattre et de divertir en explorant différents aspects de la société tout en répondant aux préoccupations des Français au quotidien. La Grande semaine sera enregistrée en public et diffusée en direct, avec un ou deux invités par émission, principalement des artistes pour l’instant, afin de les présenter sous un angle nouveau.

Ophélie Meunier se présente comme la cheffe de bande, entourée de chroniqueurs fixes et ponctuels avec qui elle passera en revue l’actualité de la semaine. Elle voit ce projet comme une opportunité de se montrer au public dans un cadre différent de son habituel magazine de société, et d’apporter une énergie positive aux téléspectateurs en partageant divers aspects de sa vie personnelle.

Parmi les chroniqueurs de l’émission, on retrouvera des visages familiers comme Enora Malagré, Baptiste des Monstiers, Émeric Berco, Philippe Manoeuvre, Carole Juge-Llewellyn, Édouard Duprey, Anne-Sophie Girard, Valérie Expert, Camille Lavabre, et Jules Fougère. Pour apporter une touche humoristique, Thomas Croisière de France Inter et Chicandier seront présents, tandis que Tony Vernagallo proposera des détournements d’images d’actualité et Esteban Vial abordera des sujets sur le couple et l’amour.

Le dernier talk-show de M6 remontait à 2014 avec « Y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis » animé par Valérie Damidot, qui n’avait pas rencontré le succès escompté. Pierre-Guillaume Ledan de M6 souligne l’importance d’avoir une émission qui permet d’échanger, d’apprendre et de se divertir. La Grande semaine se lance donc avec humilité, consciente que le succès d’un talk-show ne vient pas instantanément mais qu’il faut lui laisser le temps de s’installer.