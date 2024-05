La France bat tous les records de recettes de l’histoire de la WWE

Un événement historique pour un record historique. La LDLC Arena de Lyon accueillait vendredi et samedi les superstars du catch de la WWE. La plus grande institution de divertissement sportif au monde.

Pour la première fois de son histoire, l’entreprise américaine organisait un PLE (premium live event) en France. Un show mensuel disponible uniquement à la demande. Et la WWE n’a pas été déçue du voyage. On savait les fans français très friands de catch et aptes à mettre une ambiance de folie. Ce fut le cas ! Au-dessus des espérances.



Mêmes les superstars les plus chevronnées, comme Randy Orton, ont été surprises de constater une telle atmosphère. Lors de son entrée en scène lors de Backlash, samedi, Randy Orton a vu son thème d’entrée repris par l’arène toute entière. Du jamais vu. De quoi lui décrocher un grand sourire.

Baron Corbin a lui témoigné de son grand plaisir d’être venu catcher en France, via un message touchant pour les fans français sur X.

Pendant le vif échanges de bons mots entre AJ Styles et Cody Rhodes lors de SmackDown, le public tout entier s’est mis à entonner « il est vraiment phénoménal » (référence au surnom d’AJ Styles), surprenant les catcheurs. Qui n’avaient jamais connu ça, forcément…

Le public chante en chœur la musique de @RandyOrton !



Des frissons. #WWEBacklash pic.twitter.com/6fnwDFsykm — WWE France (@WWEFrance) May 4, 2024

Au final, le grand décisionnaire et ex-superstar légendaire, Paul « Triple H » Levesque, qui avait fait le déplacement à Lyon, a pu se réjouir publiquement de résultats historiques : meilleur recette pour le show SmackDown de vendredi, meilleure recette pour un Backlash et meilleure recette pour un évènement WWE en arène . Rien que ça !

Et c’est lui-même qui a laissé entendre dans la foulée, en conférence de presse, que la WWE allait revenir en France prochainement pour un show encore plus fort : « Nick Khan m’a envoyé un sms pendant Backlash, il y avait un mot à retenir : ‘stade’. »

Si la WWE remplit les arènes et les stades chaque semaine aux Etats-Unis, la compagnie s’ouvre là clairement de nouvelles opportunités de développement. Le marché français semble mûr pour recevoir régulièrement les superstars du catch.

NOUVEAU RECORD DE RECETTE POUR #WWEBacklash



C'est le plus grand Backlash de l'histoire de la #WWE ! pic.twitter.com/epT2P4qcnP — Catch Club (@LeCatchClub) May 4, 2024

La France nouvelle terre d’accueil régulière pour Cody Rhodes, Roman Reigns et les autres ? Déjà, il y a plus de 40 ans, les Français possédaient un lien privilégié avec le catch américain. André Le Géant avait été le premier français à conquérir le monde. Puis Hulk Hogan, Steve Austin ou The Rock ont ensuite propulsé ce sport au premier plan. Devenant un divertissement adulé partout dans le monde.

Plus de 11 600 spectateurs ont assisté samedi à cet événement très attendu , pareil pour le show SmackDown de vendredi. Mais déjà, le grand propriétaire de la WWE, TKO (également propriétaire de l’UFC), via Nick Khan, a annoncé qu’il réfléchissait à ramener la WWE en France en 2025 ! Cette fois dans un stade.

Le Stade de France et ses 80 000 places ? L’Orange Vélodrome et ses plus de 65 000 places ? Le stade Pierre Mauroy à Lille (50 000 places), où l’on sait que le public est hyper réactif ? Les stipulations vont aller bon train jusqu’à l’annonce officielle.