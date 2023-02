Ça fait 15 années que Gerry et Kate McCann ont perdu leur fille Maddie McCann pendant un séjour au Portugal. Si la justice avait vite laissé tomber cette affaire, les parents de la fillette n’ont pas baissé les bras et ont rouvert l’enquête avec l’aide des Scotland Yard, mais sans grand succès. Mais depuis juin 2020 de nouvelles preuves et informations surgissent régulièrement et notamment une certaine information qui semble révéler le sort de Maddie McCann, qui aurait accompli ses 18 ans en mai si elle était encore vivante.

Maddie McCann ne serait pas disparue?

La justice, la police allemande et la police portugaise ont été discrets en ce qui concerne cette affaire depuis le début, probablement pour ne pas choquer la famille de la petite fille britannique.

Mais les nouvelles informations sur cette enquête finissent toujours par être exposées au grand public, d’une manière ou d’une autre.

Maddie McCann a été considérée comme disparue depuis le début. Ses parents l’avaient laissé un soir dans leur appartement avec ses deux jumeaux de 18 mois, et sont partis voir des amis. À leur retour Maddie n’était plus là. Le peu de pistes et de suspects que les autorités ont exploré n’ont abouti à rien, et c’est alors qu’elle a été pendant 13 années été considérée comme disparue. C’est alors en 2020 que la justice portugaise avait décidé de mettre un suspect allemand en examen.

Suite à cela d’autres preuves surgissent le 16 mai 2021. Les autorités ont été très vagues sur la nature de ces preuves. Mais grâce au journal virtuel The Sun on a réussi à en savoir plus. Il s’agirait d’enregistrements téléphoniques qui détaillent les déplacements du suspect au Portugal.

Le suspect aurait tué la fille dans la ville où séjournaient les McCann, à Praia da Luz, directement après l’avoir enlevée. Les parents de Maddie avaient peur que le coupable aurait enlevée leur fille et amenée dans son pays, mais ça leur permettait de croire qu’elle était encore en vie. Malheureusement, ça ne semble pas être le cas, même si cela n’a pas découragé les Gerry et Ketty de continuer à chercher la justice pour leur petite fille.

Image de Ketty et Gerry McCann, issue de la page du quotidien “The Sun”

“On ne va jamais baisser les bras”

Qui est le principal suspect?

L’homme qui est suspecté d’être responsable de la présumé mort de Maddie McCann se nomme Christian Brueckner. Le principal suspect a 45 ans et a déjà été condamné pour le viol d’une américaine au Portugal en 2005. De plus, il serait aussi pédophile.

L’avocat de Christian nie tout lien que pourrait avoir l’allemand de 45 ans avec l’affaire McCann.

Les autorités de plus en plus proches de la vérité

Même si cette enquête avait été classée sans suite pendant de nombreuses années, les autorités affirment maintenant être plus proches que jamais de la vérité. Ils espèrent pouvoir ramasser assez d’argent pour continuer l’enquête grâce aux nouvelles preuves qui viennent de tomber.

Les autorités anglaises auraient demande a à recevoir plus de fonds pour continuer l’enquête, en plus des 12.5 millions de £ qu’ils ont déjà dépensé pour cette affaire. Ils auraient réussi à assurer 350.000 £ chaque mois pendant 6 mois, et si jamais tout cela ne suffit pas, les parents de Maddie McCann sont arrivées à ramasser 773.629 £ en dons si jamais ils manquent de fonds pour financer l’enquête. En espérant que les parents de la petite fille pourront enfin connaître la vérité sur le sort de leur fille, et que le coupable paie le prix de ses actes.