La célèbre cheerleader de Heroes est de retour ! Après avoir surmonté de nombreuses épreuves, elle a finalement retrouvé le chemin des tournages de cinéma avec le film très attendu, Scream 6. Lors d’une entrevue accordée à Women’s Health, Hayden Panettiere a ouvert son cœur sur sa relation avec son corps et a également partagé son expérience d’opération qui a eu un impact positif sur sa confiance en soi.

Hayden Panettiere : un post-partum mal vécu

Hayden Panettiere est une actrice américaine célèbre pour son rôle dans la série à succès Heroes. Aujourd’hui âgée de 33 ans, elle est également maman d’une jeune fille de 9 ans. Si la vie de la jeune femme n’a pas été simple ces derniers temps, elle a su faire preuve de force et de courage pour se réinventer.

Le 19 février 2023, l’actrice a perdu prématurément son jeune frère de 28 ans. La cause de la mort n’a toujours pas été révélée et si le décès tragique de son frère a affecté la jeune femme, elle doit aussi composer avec la guerre en Ukraine. En effet, le père de sa fille est ukrainien et vit à Kiev. Son ex-compagnon a toujours la garde complète de leur fille, néanmoins celle-ci est en sécurité, mais la situation reste précaire.

Cette fois, la jeune femme a décidé de parler de son rapport à son corps. Hayden Panettiere fait rarement des confidences sur son corps, mais elle a décidé de se confier. Après avoir donné naissance à sa fille en 2014, l’actrice a eu l’impression que son corps ne lui appartenait plus. Entre la perte de confiance en soi et le fait de devoir s’occuper de son bébé, la jeune femme a vite été débordée.

Hayden Panettiere avait dû faire une pause après avoir donné naissance à sa fille. En effet, l’actrice a dû lutter contre l’addiction et une dépression post-partum. Une opération lui a permis d’aller mieux.

En 2022, Hayden Panettiere a eu recours à une réduction mammaire, une opération qu’elle ne regrette pas et qui visiblement lui a redonné une nouvelle vision d’elle-même. Elle déclare :

Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit de mal à ce que quelqu’un veuille modifier quelque chose si cela lui permet de se sentir plus sûr de lui. J’ai retrouvé ma confiance en moi.

Une confiance retrouvée qui lui a permis d’avancer dans sa carrière professionnelle.

Elle a retrouvé le chemin des plateaux de tournage. Dès ce vendredi, elle sera à l’affiche du film Scream 6.

Comment Hayden Panettiere a surmonté la maladie pour poursuivre sa carrière

Hayden Panettiere est une actrice et chanteuse. Dès son plus jeune âge, elle a commencé à jouer dans des publicités avant de décrocher des rôles à la télévision et au cinéma. Son rôle de Claire Bennet, la cheerleader de la série télévisée “Heroes”, diffusée de 2006 à 2010, l’a particulièrement fait connaître du grand public.

En plus de sa carrière d’actrice, elle est également chanteuse. Elle a enregistré plusieurs singles, dont la chanson “I Can Do It Alone” pour le film d’animation “Le Monde de Nemo” en 2003.

Outre ses talents artistiques, Hayden Panettiere est également connue pour son engagement en faveur de la protection des animaux et de l’environnement. En 2007, elle a été nommée ambassadrice de la conservation des baleines pour une association, une cause qui lui tient à cœur depuis longtemps.

Cependant, elle a également été confrontée à des problèmes de santé mentale, notamment une lutte contre la dépression et le trouble bipolaire. Elle a été très ouverte à ce sujet et a encouragé la sensibilisation et la compréhension de ces maladies.

Malgré les épreuves qu’elle a traversées, Hayden a su faire preuve de courage et de force pour tout surmonter. Son expérience montre qu’il est possible de se réapproprier son corps et de retrouver confiance en soi, même après avoir traversé des moments difficiles.

Nous sommes impatients de la découvrir dans le très attendu film Scream 6.