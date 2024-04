La cérémonie des César prolongée de 5 ans sur Canal+

La prestigieuse cérémonie des César du cinéma continuera d’être diffusée sur Canal+ pour les cinq prochaines années, jusqu’en 2030, comme l’ont annoncé conjointement la chaîne et l’académie organisatrice dans un communiqué diffusé ce lundi. Canal+ a renouvelé les droits de retransmission pour cette période prolongée, marquant ainsi une continuation d’un partenariat qui dure depuis plus de trente ans avec l’Académie des arts et techniques du cinéma. La chaîne a exprimé sa satisfaction de continuer à offrir en exclusivité la cérémonie des César à ses téléspectateurs.

De son côté, l’Académie a également salué cette prolongation de partenariat, soulignant la fidélité de Canal+ en tant que diffuseur et se réjouissant de poursuivre leur collaboration sereinement. Les deux parties ont également exprimé leur enthousiasme à l’idée de préparer la 50e édition de la cérémonie des César, prévue pour 2025.

Créée en 1975, la cérémonie des César du cinéma a tenu sa première édition en avril 1976. À l’origine diffusée par le service public (d’abord sous le nom d’Antenne 2, puis France 2), elle est retransmise en clair par Canal+ depuis 1994, offrant ainsi une couverture nationale et internationale à cet événement majeur du cinéma français.

La dernière édition de la cérémonie des César, qui a eu lieu le 23 janvier, a attiré l’attention de 1,86 million de téléspectateurs, marquant une amélioration par rapport aux audiences précédentes, bien que restant loin derrière le record de 3,9 millions de téléspectateurs réunis en 2012. Cette augmentation d’audience témoigne de l’intérêt continu du public pour cet événement cinématographique majeur.