Kylian Mbappé attaque, Mohamed Henni contre-attaque

Et si Kylian Mbappé se mettait à défendre ? Ou plutôt à se défendre. Moqué gentiment par l’influenceur supporter de l’OM Mohamed Henni, l’attaquant du PSG a réagi. Fort. Voire très fort.

À un peu plus de 15 jours du choc OM-PSG en Ligue 1, c’est un autre duel entre un Parisien et un Marseillais qui se joue sur les réseaux sociaux.

Par l’intermédiaire de son avocate, Maître Verheyden, le clan Mbappé vient d’envoyer une mise en demeure à Mohamed Henni. Le motif ? Ce dernier a commercialisé via son restaurant, un sandwich kebab où l’on peut lire dans la description : un « pain rond boulanger, aussi rond que le crâne de Mbappé »… À vous de juger le niveau d’humour. Et le niveau de moquerie répréhensible. D’autant que l’influenceur passe son temps dans ses vidéos à attaquer Kylian Mbappé, en le traitant de « noisette ». Un surnom utilisé aussi par certains coéquipiers de la star…

« Je tiens à vous informer que l’utilisation du nom d’une personnalité publique sans autorisation constitue une violation de ses droits de propriété intellectuelle et de sa vie privée. Cette pratique est également susceptible de porter atteinte à sa réputation et à son image publique », détaille l’avocate du clan Mbappé. « Or, le nom, l’image et, d’une manière générale, les attributs de la personnalité d’une personne ne peuvent être licitement utilisés sans son autorisation expresse. C’est pourquoi toute utilisation non autorisée du nom ou de l’image de Monsieur Kylian Mbappé Lottin cause mécaniquement un préjudice à la société KMA qui les exploite, lequel s’élève a minima à hauteur de la rémunération qu’elle aurait perçue si l’utilisation des attributs de Monsieur Kylian Mbappé Lottin avait été autorisée. »

En utilisant sur le menu de son restaurant kebab le nom de Kylian Mbappé, Mohamed Henni semble en effet à la limite du légal. La justice tranchera si l’affaire suit son cours. Car Mohamed Henni a « 8 jours » pour retirer le nom du futur joueur du Real Madrid de son menu.

Des millions de vues supplémentaires pour Henni

L’influenceur en a profité pour se faire de l’argent en médiatisant ce dossier. Résultat, plusieurs vidéos relatant les faits ont été postées, totalisant plusieurs millions de vues sur TikTok ou Instagram.

« Ce qui devait arriver arriva. La terrible nouvelle… Je vous parle sérieusement. Il y a zéro mensonge. Je ne vous cache pas que c’est une mauvaise nouvelle. Il y a un joueur de foot, une star internationale, qui a déposé plainte contre moi. Je suis sérieux avec vous. Mon avocat a reçu le courrier aujourd’hui. (…) Je suis sous le choc. Je ne pensais pas qu’il savait qui j’étais. Il a pris le temps et l’argent pour s’attaquer à moi, pour porter plainte. Il n’a que ça à faire. Je ne fais de mal à personne. Je fais de l’humour, je suis dans l’autodérision. Je suis là pour taquiner avec des blagues, mais rien de méchant. Je me retrouve devant la justice.