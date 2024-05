kendji Girac brise enfin le silence et s’excuse

Kendji Girac brise enfin le silence après sa blessure par balle, survenue dans la nuit du 21 au 22 avril dernier. Dans un message poignant partagé sur Instagram, le chanteur de 27 ans exprime sa gratitude envers ses fans pour leur soutien indéfectible depuis cet événement tragique qui a bouleversé sa vie.



Évoquant avec émotion sa victoire mémorable dans la célèbre émission de télé-réalité musicale « The Voice » il y a de cela dix ans, Kendji souligne l’importance de cette date qui demeure gravée dans son cœur. Il confesse également son regret de ne pouvoir célébrer cet anniversaire sur scène avec ses fans, assumant pleinement sa responsabilité dans cette absence.

Dans un geste empreint de sincérité, il présente ses excuses à sa famille, à ses équipes, et à ses fans pour la peine qu’il a pu causer. Kendji affirme s’être longuement excusé auprès de ses proches, mais il tient également à exprimer ses regrets et ses remords envers ses supporters, reconnaissant la douleur et le souci qu’il a pu leur occasionner.

Pendant qu’il se soigne et se repose, Kendji Girac promet à ses fans qu’il reviendra encore plus fort, grâce à leur amour et à leur soutien indéfectible. Il exprime sa volonté de tourner cette page sombre de sa vie et d’aller de l’avant. Alors que ses projets professionnels futurs restent à préciser, le chanteur affirme sa détermination à faire honneur au soutien et à la confiance que lui témoignent ses fans.

Ce message émouvant intervient le 10 mai, jour symbolique marquant le dixième anniversaire de sa victoire dans « The Voice », soulignant ainsi l’importance de cette date dans son parcours personnel et professionnel. Alors que beaucoup s’étaient exprimés sur cette affaire, Kendji Girac a choisi ce moment symbolique pour sortir enfin du silence et adresser ses mots à ceux qui l’ont soutenu.