Karla Sofia Gascón : l’actrice transgenre porte plainte contre Marion Maréchal pour « outrage sexiste »

Le monde du cinéma et de la politique se sont croisés dans une polémique qui a secoué les réseaux sociaux. Karla Sofia Gascón, une actrice transgenre, a déposé une plainte pour « outrage sexiste » contre Marion Maréchal, tête de liste de Reconquête aux élections européennes. Cette action fait suite à un tweet controversé publié par Maréchal à l’encontre de Gascón après que cette dernière ait reçu un prestigieux prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes.

Le tweet en question, publié par Marion Maréchal, s’est attiré les foudres de nombreux internautes pour son ton moqueur et ses implications offensantes. « C’est donc un homme qui reçoit à Cannes le prix d’interprétation… féminine. Le progrès pour la gauche, c’est l’effacement des femmes et des mères », avait écrit Maréchal en réaction à l’annonce du prix décerné à Karla Sofia Gascón, ainsi qu’à Selena Gomez, Zoe Saldana et Adriana Paz pour leur performance dans le film « Emilia Perez » réalisé par Jacques Audiard.

C’est donc un homme qui reçoit à Cannes le prix d’interprétation… féminine.

Le progrès pour la gauche, c’est l’effacement des femmes et des mères. #Cannes2024 pic.twitter.com/ew3meyGYWj — Marion Maréchal (@MarionMarechal) May 26, 2024

Cette déclaration a suscité une vague d’indignation, menant à une plainte pour « outrage sexiste » déposée par Karla Sofia Gascón, en plus de celle déjà initiée par six associations de défense des droits des LGBTQI+ pour « injure transphobe ». Me Etienne Deshoulières, l’avocat de Gascón, souligne que cette action en justice vise à faire condamner Marion Maréchal pour « outrage sexiste en raison de l’identité de genre ».

Karla Sofia Gascón, une figure éminente dans le monde du cinéma, est une actrice espagnole reconnue pour ses performances dans des telenovelas au Mexique. Sa transition de genre en 2018 a été un moment déterminant dans sa carrière. Elle a reçu le prix d’interprétation féminine à Cannes pour son rôle dans « Emilia Perez », devenant ainsi la première femme trans à être honorée de cette manière. Elle a dédié ce prix à « toutes les personnes trans qui souffrent », ajoutant sa voix à un mouvement de défense des droits et de la visibilité des personnes transgenres.