Kanye West entre racisme et apologie d’Hitler

Le célèbre rappeur Kanye West est une fois de plus au cœur d’une controverse, selon une nouvelle plainte déposée en Californie. Cette fois-ci, il est accusé d’avoir hurlé sur des employés noirs et d’avoir loué Adolf Hitler comme un “innovateur”.

L’artiste, déjà sous le feu des critiques pour des propos antisémites et sa sympathie pour le dictateur nazi, voit son image encore plus ternie par cette plainte. Selon l’ex-employé Trevor Phillips, Kanye West aurait eu des comportements discriminatoires et des propos antisémites à plusieurs reprises.

La plainte déposée par Phillips affirme que Kanye West a fait des tirades antisémites devant son personnel et a même fait l’éloge d’Hitler lors d’un dîner à Los Angeles. De plus, des comportements inappropriés envers des enfants de la Donda Academy, une école fondée par West, sont également mentionnés dans la plainte.

Cette affaire s’ajoute à d’autres plaintes déposées contre la Donda Academy, notamment pour des licenciements injustifiés d’anciens enseignants. Phillips réclame 35 000 dollars de dommages et intérêts et espère que cette plainte enverra un message fort à Kanye West sur l’inacceptabilité de ses propos et comportements discriminatoires.