Une étudiante gabonaise, Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (Dina), a été retrouvée morte dans un ruisseau près de l’université de Karabük en Turquie, où elle étudiait le génie mécanique. Âgée de seulement 18 ans, sa mort a suscité une vive émotion parmi les étudiants africains accueillis en nombre croissant dans le pays.

Une mort suspecte de l’étudiante Dina

Dina, une étudiante gabonaise, a été retrouvée morte dans des circonstances suspectes en Turquie.

D’après les premières constatations, la jeune femme serait morte “noyée” et aucune blessure ou trace de violence sexuelle n’a été repérée. Cependant, la cause exacte de son décès devrait être précisée à l’issue d’une autopsie dont le rapport est attendu dans les prochains jours, selon la chaîne privée turque NTV.

Le ministère gabonais des Affaires étrangères a exprimé sa profonde tristesse et sa grande inquiétude suite à l’assassinat de leur compatriote.

Il a déclaré :

“consternation et vive préoccupation (après) l’assassinat de notre compatriote”

L’ambassade du Gabon à Ankara a confirmé le décès de la jeune femme sans autre détail mais en promettant qu’elle communiquera plus tard. La représentation gabonaise en Turquie a reçu pour instruction de réclamer une autopsie et l’ouverture d’une enquête judiciaire sur ce drame.

L’université de Karabük a publié un message de condoléances sur son site, en turc et en français, en assurant que la jeune femme était “très aimée de ses amis et professeurs”. Les étudiants africains de son université ont manifesté dans l’enceinte de l’établissement en brandissant des portraits de la victime et en utilisant le hashtag #JusticepourDina sur les réseaux sociaux.

Le racisme est un problème récurrent pour les étudiants africains en Turquie, qui ont souvent dénoncé des violences policières et des discriminations. Plusieurs associations ont d’ailleurs appelé à une manifestation pacifique pour dénoncer les violences racistes dont sont victimes les étudiants africains en Turquie.

L’ambassade du Gabon à Ankara a appelé les autorités turques à faire toute la lumière sur cette affaire afin que justice soit rendue. Les milliers d’internautes qui réclament justice sur les réseaux sociaux espèrent que l’enquête permettra d’établir la vérité sur les circonstances de la mort de Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga et que les responsables seront traduits en justice.

Les relations entre la Turquie et l’Afrique

Le président turc Recep Tayyip Erdogan déploie une activité diplomatique et économique intense en Afrique, ce qui explique que la Turquie accueille actuellement plus de 61 000 étudiants du continent africain, contre 40 000 en 2019. La Turquie voit dans l’éducation un axe principal de coopération avec l’Afrique, et la plupart des étudiants bénéficient de bourses d’études.

Il a visité plusieurs pays du continent, et le pays a multiplié les accords de coopération économique, notamment dans les domaines de la construction, de l’énergie, de l’agriculture et des infrastructures. Ankara cherche également à renforcer sa présence militaire en Afrique en ouvrant des bases militaires dans certains pays, notamment en Somalie.

Il est important de souligner que les relations diplomatiques et économiques entre la Turquie et l’Afrique ont connu une croissance importante ces dernières années. Les pays africains ont été réceptifs aux investissements et à l’aide de la Turquie, qui a travaillé à renforcer ses liens avec le continent. Bien que le meurtre de la jeune Gabonaise soit un incident tragique, il ne devrait pas nuire aux relations entre la Turquie et l’Afrique si des mesures sont prises pour s’assurer que la justice est rendue et que de tels incidents ne se reproduisent plus.