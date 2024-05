JUSTICE – Patrick et Isabelle Balkany perdent l’usufruit de leur demeure de Giverny

Coup dur pour les époux Balkany ! Ce mardi 7 mai, la Cour de cassation a rendu un arrêt stipulant que Patrick et Isabelle Balkany perdaient l’usufruit de leur demeure de Giverny (Eure), le moulin de Coussy, une bâtisse du XIXe dans laquelle ils résident. Cette décision rend définitives les peines prononcées contre le couple, qui avait été condamné en janvier 2023 pour blanchiment de fraude fiscale. Patrick Balkany, 75 ans, avait écopé de quatre ans et demi de prison et 100 000 euros d’amende, tandis que sa femme, Isabelle, 76 ans, avait été condamnée à trois ans et demi de prison et 100 000 euros d’amende. Cette peine était assortie de 10 ans d’inéligibilité.

Pour rappel, la justice avait estimé que les époux Balkany avaient dissimulé au fisc la somme de 13 millions d’euros entre 2007 et 2014, investis notamment dans un riad à Marrakech (Maroc) et la villa Pamplemousse, aux Antilles.

Les époux Balkany, qui contestaient la confiscation pour une durée maximum de 30 ans de l’usufruit de leur demeure, dont leurs deux enfants sont nus-propriétaires, ont donc perdu en Cassation.

Suite à cette décision de justice, Me Pierre-Olivier Sur, avocat d’Isabelle Balkany, a déclaré : « L’État récupère l’usufruit, mais les enfants conservent la nue-propriété… Allez comprendre! »

Pour l’heure, Patrick et Isabelle Balkany n’entendraient pas quitter les lieux, où ils souhaitaient finir leur jour…

La demeure de Giverny des époux Patrick et Isabelle Balkany.