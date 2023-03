Julia Vignali et Thomas Sotto: Voilà un duo qui n’a pas besoin d’être présenté. Les deux journalistes qui présentent l’émission Télématin de France 2 sont connus pour leur bonne entente dans cette émission matinale. Les deux présentateurs sont à la tête de cette émission depuis bientôt deux ans et tout porte à croire que cela va continuer. Cependant, Anne-Elisabeth Lemoine fait remarquer qu’il y aurait quelques tensions au sein de ce duo et qu’il pourrait se briser. La femme de 47 ans a alors confronté la chroniqueuse de l’émission C à Vous.

Julia Vignali et Thomas Sotto fâchés l’un avec l’autre?

C’est lors de ce vendredi 24 mars qu’Anne Elisabeth Lemoine a reçu Julia Vignali dans l’émission C à Vous de France 5. La journaliste de 52 ans avait une cible en vue et elle allait tout faire pour l’atteindre.

Des rumeurs disent que malgré la complicité qu’affichent Julia et Thomas, des tensions rôderaient dans les coulisses une fois qu’ils ne sont plus à l’antenne. Et c’est cette cible qu’Anne Elisabeth voulait atteindre. La journaliste commence alors à poser ses questions à Julia Vignali pour tâter le terrain.

“Vous êtes prête à rempiler pour une nouvelle année avec Thomas Sotto?”

Julia répond alors en disant qu’elle voulait bien revenir à l’antenne pour une autre année, mais elle ne sait pas si son collègue Thomas Sotto était du même avis.

En effet, le journaliste avait fait savoir qu’il ne savait pas s’il voulait continuer à présenter l’émission Télématin aux côtés de Julia Vignali. Le présentateur avait dit qu’il voulait faire autre chose, qu’il avait d’autres projets.

Et le lendemain de ces propos, l’homme de 49 ans n’était pas présent sur le plateau. Mais ce ne serait pas à cause de Julia qu’il ne soit pas venu comme elle nous fait savoir.

“Il n’était pas là parce qu’il est allé voir un match de foot. Moi je n’y connais rien mais il y avait un classico à Barcelone, non ? Donc Thomas a pris son lundi pour y aller, raison pour laquelle j’ai co-présenté l’émission avec Jean-Baptiste Marteau”

À ce moment-là, Julia s’est rendue compte du petit jeu d’Anne Elisabeth, et elle la rembarre alors tout de suite.

“Je vois votre petit regard coquin”

Julia décide donc d’étouffer cette rumeur et de mettre le tout au clair lors de son passage chez Europe 1.

“Moi je m’entends très bien avec Thomas Sotto. J’ai beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Franchement, c’est dingue que cette rumeur ait pris cette ampleur”

Julia Vignali et Thomas Sotto seraient donc très complices et s’entendraient assez bien, malheureusement pour le compagnon de Julia Vignali.

Kad Merad surveille Thomas Sotto

Photo du compte Instagram de Julia Vignali

Si cette complicité entre les deux journalistes plaît à beaucoup de gens, ce n’est pas le cas du mari de Julia, Kad Merad.

Lors d’un passage sur France 3, l’acteur de 58 ans a parlé de sa relation avec sa femme ainsi que de la relation qu’elle entretient avec Thomas Sotto.

L’acteur révèle alors qu’il surveillait Thomas Sotto de très près et fait savoir ensuite qu’il a fait porter un bracelet électronique au présentateur de Télématin. Le public commence alors à rigoler.

Thomas Sotto va donc laisser sa place au sein de l’émission Télématin à quelqu’un d’autre. Voilà une nouvelle dont Kad Merad sera ravi !