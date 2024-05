Jul a allumé la flamme olympique à Marseille

La flamme olympique a illuminé le Vieux-Port de Marseille, marquant ainsi le début de son périple à travers la France dans une atmosphère de fête et de célébration. Sous les acclamations de 150 000 personnes, Florent Manaudou, suivi par l’athlète paralympique Nantenin Keïta et le rappeur marseillais Jul, a amorcé le relais depuis le majestueux « Belem ». L’événement tant attendu a été marqué par une surprise de taille : c’est Jul, artiste emblématique de la cité phocéenne, qui a eu l’honneur d’allumer le chaudron de la flamme olympique, déclenchant ainsi une explosion de joie parmi la foule.

Cette journée historique a débuté avec l’arrivée de la flamme sur le sol français, après un périple de onze jours à bord du Belem depuis le port du Pirée en Grèce. Accompagnée par une procession spectaculaire le long du littoral marseillais, la flamme a été accueillie par une foule en liesse et le président Emmanuel Macron lui-même. L’excitation était à son comble, avec la présence de 6 000 policiers et gendarmes pour assurer la sécurité de l’événement.

Le choix de Jul pour allumer le chaudron a été gardé secret jusqu’au dernier moment, suscitant une attente fiévreuse parmi les spectateurs qui s’attendaient à voir Zinedine Zidane. Cette décision a ajouté une touche de surprise et d’authenticité à cette cérémonie grandiose.

Le relais de la flamme se poursuivra demain avec la participation de nombreuses personnalités de renom, telles que l’ancien basketteur Tony Parker, les ex-nageurs Frédérick Bousquet et Fabien Gilot, ainsi que des figures emblématiques du sport français comme Jean-Pierre Papin, Basile Boli et Didier Drogba. Au total, plus de 10 000 porteurs se relaieront pendant 69 jours, symbolisant l’unité et la diversité de la France dans la célébration de cet événement international.

Les Jeux olympiques de Paris 2024 promettent d’être une véritable fête du sport et de la culture, et cette étape mémorable à Marseille en est le parfait prélude.