Juju Fitctas empêchée de participer à Danse avec les stars

La youubeuse Juju Fitcats, aurait pu être sous les projecteurs de la saison 13 de « Danse avec les stars », aux côtés de célébrités telles qu’Inès Reg et Natasha St-Pier. Cependant, malgré des débuts prometteurs lors des castings et une volonté indéniable de se lancer dans cette aventure télévisuelle, elle a dû finalement faire une croix sur cette opportunité, comme elle l’a révélé dans une vidéo touchante partagée sur sa chaîne YouTube.

Connu pour ses vidéos de fitness dynamiques et son engagement dans le monde du sport, Justine Becattini de son vrai nom a attiré l’attention après avoir remporté la saison 2 de « Traitres » en 2023 sur M6. Son succès l’a propulsée sur le radar des producteurs de « Danse avec les stars », qui lui ont proposé une place dans la compétition de danse après des castings réussis. Dans sa vidéo, Justine partage avec ses abonnés sa passion pour ce défi, expliquant qu’elle avait été approchée et avait franchi avec succès les différentes étapes de sélection. Elle était enthousiasmée par la perspective de se lancer dans un nouveau défi sportif et de se dépasser dans le cadre de l’émission.

Cependant, un obstacle imprévu est venu assombrir son chemin vers les projecteurs. Juju Fitcats révèle qu’elle a été confrontée à des problèmes de santé, en particulier des douleurs au genou, qui auraient grandement limité sa capacité à participer pleinement à l’émission. Malgré son désir ardent de réaliser ce rêve qu’elle nourrit depuis son adolescence, elle a pris la décision difficile de ne pas participer pour préserver sa santé. Consciente que sa performance aurait pu être compromise et que cela aurait pu la contraindre à abandonner prématurément, elle a fait preuve de sagesse en mettant sa santé avant tout.

La déception est palpable dans ses paroles, mais Justine reste optimiste quant aux opportunités futures que l’émission pourrait lui offrir. Elle n’écarte pas la possibilité d’une participation à une éventuelle édition spéciale de « Danse avec les stars d’Internet », démontrant ainsi sa résilience et sa détermination à poursuivre ses rêves malgré les obstacles. Son histoire souligne la réalité parfois décevante des défis personnels qui peuvent entraver les aspirations professionnelles, mais aussi l’importance de prioriser sa santé et son bien-être dans toute décision.