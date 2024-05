Jordan Bardella nommé futur Premier ministre par Marine le Pen

Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National (RN) à l’Assemblée nationale, a annoncé ce mercredi sur CNEWS son intention de nommer Jordan Bardella comme Premier ministre si elle est élue présidente en 2027. Cette déclaration, faite au micro de Laurence Ferrari, marque une étape importante dans la stratégie du RN pour les prochaines élections présidentielles.

« Si je suis élue, j’aurais besoin comme Premier ministre de Jordan Bardella et de sa popularité », a affirmé Marine Le Pen. Elle a souligné l’importance de la popularité de Bardella, qu’elle considère comme un atout majeur pour la réussite de son mandat. « Je me réjouis de cette popularité et en plus, je la trouve particulièrement méritée », a-t-elle ajouté.

Depuis plusieurs mois, Marine Le Pen et Jordan Bardella forment un tandem solide à la tête du RN. Bardella, à la fois jeune et charismatique, a su captiver une large part de l’électorat, ce qui renforce la position du RN sur la scène politique française. En tant que président du RN, Bardella a consolidé sa popularité grâce à ses prises de position fermes et à sa présence médiatique constante.

Cette annonce de Marine Le Pen n’est pas une surprise totale. Depuis quelque temps, elle avait laissé entendre qu’elle envisagerait Bardella pour le poste de Premier ministre si elle accédait à la présidence. Cette confirmation officielle marque cependant une étape décisive dans la préparation de leur campagne pour 2027.

Ce n’est pas la première fois que Marine Le Pen spécule sur l’avenir, en 2017 entre les deux tours de l’élection présidentielle, Marine Le Pen avait déjà fait une annonce similaire en déclarant que Nicolas Dupont-Aignan, alors candidat de Debout la France, serait son Premier ministre en cas de victoire. Toutefois, après sa défaite face à Emmanuel Macron, ce projet n’a pas pu se concrétiser. Cette fois, Le Pen semble plus déterminée que jamais à mener son parti vers la victoire avec Bardella à ses côtés.

Jordan Bardella, âgé de 28 ans, a gravi rapidement les échelons au sein du RN. Sa popularité croissante est perçue comme un facteur clé pour le succès du parti. Ses positions sur des sujets tels que l’immigration, la sécurité et l’économie résonnent fortement auprès de la base électorale du RN.

Marine Le Pen a exprimé son admiration pour le parcours de Bardella : « Je trouve que sa popularité est méritée. Il a su prouver sa valeur au sein du parti et auprès des Français. » Cette popularité, combinée à l’expérience de Le Pen, forme une alliance puissante qui pourrait bien redéfinir la stratégie politique du RN pour les prochaines années.

Malgré l’image d’unité présentée publiquement, des rumeurs de tensions entre Marine Le Pen et Jordan Bardella circulent en coulisses. Certains cadres du RN, parlant anonymement, suggèrent que Le Pen aurait du mal à accepter que Bardella, son ancien protégé, puisse désormais lui faire de l’ombre. La montée en popularité de Bardella pourrait effectivement créer des frictions au sein de la direction du parti.

Le Pen a toutefois nié ces allégations, affirmant qu’il n’y a « pas une once de tension » entre eux. « Je suis ravie de la forte popularité de Jordan Bardella. C’est une dynamique positive pour notre parti et pour la France », a-t-elle déclaré. Ces propos visent à rassurer les militants et à montrer une image de cohésion et de détermination.

L’annonce de Marine Le Pen concernant Jordan Bardella comme futur Premier ministre en cas de victoire en 2027 est un signal fort envoyé à l’électorat. Elle montre une volonté de renouvellement et de dynamisme au sein du RN. Cette stratégie vise à capitaliser sur la popularité de Bardella pour renforcer la candidature de Le Pen.

Le duo Le Pen-Bardella représente une combinaison d’expérience politique et de renouveau générationnel. Ils espèrent que cette alliance pourra convaincre un électorat plus large et permettre au RN de franchir une étape décisive lors des prochaines élections. Cependant, il reste à voir si cette stratégie sera suffisante pour surmonter les défis internes et externes auxquels le RN devra faire face.

Avec cette annonce, Marine Le Pen et Jordan Bardella se positionnent clairement pour l’élection présidentielle de 2027. Ils ambitionnent de présenter une alternative forte et crédible face à leurs adversaires politiques. Reste à observer comment cette dynamique évoluera et si elle parviendra à fédérer une majorité de Français autour de leur projet.