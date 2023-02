Le footballeur français Jonathan Matijas a eu des jumeaux dernièrement, mais malheureusement au mois de juin dernier, Jonathan et sa compagne Shanna Kness ont fait le choix d’arrêter le cœur de l’un de leurs jumeaux, parce que l’un des fretus était atteint de trisomie 21.

Jonathan Matijas adore partager son bonheur avec sa communauté. Mais certaines personnes mal intentionnées se permettent des commentaires inacceptables. En effet, depuis cette terrible épreuve, il est régulièrement attaqué de manière violente sur les réseaux sociaux. Une situation insupportable pour le jeune homme.

Ce mercredi 8 février, Jonathan Matijas a éveillé le message d’un internaute mal intentionné. Alors qu’il venait de demander de l’aide sur TikTok pour aider son fils à dormir, il reçoit ce message :

Pour rappel, le couple avait eu beaucoup de mal à se ressaisir de l’interruption médicale de la grossesse de Shanna Kness.

Sous le choque, il est incapable de répondre, dans un premier temps, le candidat de télé-réalité, s’est exprimé un peu plus tard dans la journée..

Le jeune homme a ensuite précisé que le fait que certaines personnes ne soient pas d’accord avec cette décision, cela ne leur permettaient pas de les juger, il dit :

Je ne reviendrai pas sur la période la plus difficile de notre vie, sur le choix le plus atroce de notre existence ! Je tiens seulement à vous rappeler qu’aujourd’hui nous avons un fils que nous aimons plus que tout et qui mérite qu’on lui donne toute notre énergie, laquelle ne devrait pas être usée par des commentaires haineux comme les vôtres. Même si vous n’étiez pas d’accord avec nous, n’oubliez pas que cette décision concerne ma famille, pas la vôtre, la notre !

Et j’accepte que nous ne soyons pas tous d’accord sur tout mais je n’arrive plus à accepter que vous puissiez aller si loin ! Dans l’espoir que cela suffise à vous dissuader de continuer