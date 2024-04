Joker 2 : le plan qui fait bondir les fans du film

Une suite particulièrement attendue. Warner Bros fait trépigner d’impatience les fans du Joker. Avec cette bande-annonce diffusée lors du CinemaCon de Las Vegas, « Joker : Folie à deux » s’annonce épique. Le premier opus avait totalisé un milliard de dollars au box-office en 2019.

Les premières images ont provoqué ras-de-marée de vues via les réseaux sociaux. Des dizaines de millions de visionnages en 48 heures. Une bande-annonce particulièrement virale, scrutée sous tous les angles par les cinéphiles.

Un trailer forcément intrigant, un univers musical passionnant. Mais aussi une surprise. Un plan particulier de la bande-annonce a suscité le plus de réactions. À la toute fin, à 2 minutes et 12 secondes, on aperçoit le Joker (Joaquin Phoenix), derrière une vitre. Depuis un parloir ? L’asile d’Arkham City ?

Il n'est plus seul.

Joker: Folie à Deux – au cinéma le 2 octobre. #Joker pic.twitter.com/zBGIwOvAO8 — Warner Bros France (@warnerbrosfr) April 10, 2024

Harley Quinn (Lady Gaga) lui adresse la parole. Rouge à lèvres à la main, elle dessine un sourire sur le carreau et s’adresse au Joker : « Je veux voir le vrai toi ». Il vient alors placer son visage juste devant le dessin sur la vitre. Grand sourire, la spéciale du Joker. Le rouge sur la vitre vient se calquer sur ses lèvres et ses joues.

Une scène déjà mythique pour les fans du légendaire ennemi de Batman. Le réalisateur Todd Philipps a réussi son coup. Parmi les commentaires sur les réseaux sociaux, pêle-mêle : « un Oscar pour cette scène ! » , « quel plan stupéfiant ! », « de l’art !».

Plus qu’à patienter jusqu’au 2 octobre, sortie en salles, pour connaître la suite…