Joe Biden en France pour une visite d’État et les commémorations du D-Day

Le président des États-Unis, Joe Biden, sera accueilli par son homologue français, Emmanuel Macron, le 8 juin à Paris pour sa première visite d’État en France. Cette rencontre a été annoncée ce jeudi 30 mai par l’Élysée et la Maison-Blanche. Elle intervient dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire du Débarquement allié en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se tiendront le 6 juin.

Joe Biden et son épouse, Jill Biden, participeront aux commémorations en Normandie, où ils rendront hommage aux 73 000 soldats américains qui ont débarqué sur les plages de Utah et Omaha Beach, ouvrant ainsi la voie à la libération de la France et de l’Europe. Le président américain prononcera un discours lors de ces cérémonies et saluera les vétérans américains présents et leurs familles.

Discussions sur l’Ukraine et la coopération internationale

La visite de Joe Biden en France, qui s’étendra du 5 au 9 juin, sera également marquée par des discussions sur le soutien à long terme à apporter à l’Ukraine. Cette question est particulièrement d’actualité alors que l’Europe est de nouveau confrontée à la guerre sur son sol, 80 ans après la libération du continent. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, participera également aux commémorations du D-Day.

Les deux présidents aborderont aussi la coordination des réponses aux crises internationales en vue des prochains sommets, notamment le G7 en Italie à la mi-juin et le sommet de l’OTAN en juillet à Washington. Joe Biden prononcera un autre discours le 7 juin à la Pointe du Hoc en Normandie, soulignant l’importance de défendre la liberté et la démocratie.

Contexte électoral et enjeux internationaux

Cette visite intervient alors que Joe Biden est en pleine campagne pour sa réélection, face à son prédécesseur républicain Donald Trump, en vue du scrutin de novembre. Malgré son âge avancé de 81 ans, le président américain devra faire plusieurs allers-retours transatlantiques pour assister aux événements internationaux.

Pour Emmanuel Macron, cette visite est également cruciale, se situant juste avant les élections européennes, où son camp est actuellement en difficulté dans les sondages, devancé par l’extrême droite du Rassemblement national et talonné par le candidat socialiste Raphaël Glucksmann.

Renforcement des liens bilatéraux et engagements mondiaux

Les discussions entre Biden et Macron porteront également sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines économiques, spatiaux et nucléaires. Ils aborderont aussi des actions communes face aux enjeux globaux, notamment l’urgence climatique et la protection de la biodiversité.

La visite d’État commencera par une cérémonie protocolaire à l’Arc de Triomphe, où les deux dirigeants participeront à la ravivage de la flamme et au dépôt de gerbe sur la tombe du Soldat inconnu, le 8 juin à 11h00. Joe Biden sera ensuite reçu à l’Élysée, suivi d’un dîner d’État en soirée.

Cette visite fait suite à celle d’Emmanuel Macron aux États-Unis en décembre 2022, où il avait critiqué les subventions américaines pour la transition énergétique. Ce sera une nouvelle occasion pour les deux dirigeants de réaffirmer les valeurs démocratiques partagées entre leurs nations et de renforcer leur alliance historique.