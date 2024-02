Joe Biden a rencontré Julia et Daria Navalny.

Le président américain Joe Biden a rencontré la femme d’Alexei Navalny, Yulia, et sa fille Daria. La déclaration du président américain dit qu’il leur a exprimé ses condoléances à la suite de la mort de Navalny. « L’héritage du courage d’Alexei vivra à Yulia et Dasha, ainsi que dans un grand nombre de personnes à travers la Russie qui luttent pour la démocratie et les droits de l’homme », a écrit Biden.

Adam Schultz / La Maison Blanche