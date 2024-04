Joconde, montgolfière, stickers… Le FC Barcelone se moque du PSG

La bataille des réseaux sociaux. Avant celle du terrain de football. Mercredi soir, 21h, le Paris-Saint Germain reçoit le FC Barcelone en quarts de finale aller de la prestigieuse Ligue des Champions. Mais avant cette première manche entre les deux équipes, une lutte se joue déjà sur les réseaux sociaux.



Quel club sera le plus audacieux ? Le plus créatif ? Mais attention à ne pas trop se montrer confiant non plus. Outsider des bookmakers pour cette rencontre au Parc des Princes, les Catalans y vont fort sur leurs différents réseaux sociaux. De quoi faire peur à Kylian Mbappé et ses coéquipiers ?

C’est d’abord La Joconde, vêtue d’un maillot du Barça, qui a attiré l’attention des supporters des deux camps. Attention, l’arrogance catalane pourrait être punie…

Puis nouvel acte présomptueux : une montgolfière aux couleurs blaugranas s’élevant devant la Tour Eiffel. Il n’en fallait pas plus pour agacer les supporters parisiens… qui ont demandé à leurs joueurs de répondre sur la pelouse, mercredi.

La tension monte entre les deux clubs et leurs supporters alors que le FC Barcelone restera pour longtemps le club qui a humilié le PSG, avec cette remontada (6-1), un soir de mars 2017.

Rassurez-vous, Mona Lisa n’a pas réellement enfilé un maillot du FCB, le musée du Louvre n’a pas été vandalisé. C’est l’œuvre d’une création via l’intelligence artificielle (IA)…

En revanche, ce sont de vrais stickers, autocollants aux couleurs du club catalan, qui fleurissent actuellement dans la capitale. À 24 heures du duel, le ton est donné. Cela s’annonce particulièrement palpitant.