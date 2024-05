JO 2024 : Matt Pokora dégoûté de ne pas avoir été choisi pour chanter !

Alors qu’il sort une nouvelle chanson Chez toi, chez moi, avec Fally Ipupa en featuring, Matt Pokora s’est exprimé sur la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août.



Interrogé sur BFMTV, le chanteur n’a pas caché sa déception sur le fait de ne pas avoir été choisi, déclarant : « Évidemment que j’aurais aimé le faire ! On ne m’a pas proposé. Je suis réputé quand même pour être le chanteur le plus proche du monde du sport et sûrement celui qui fait les plus grosses prestations scéniques depuis 15 – 20 ans maintenant. Je pensais être légitime pour ce genre de grosse cérémonie. Mais… voilà, c’est la vie ! »

