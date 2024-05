#JeChieDansLaSeineLe23Juin : La révolte humoristique des Internautes contre Anne Hidalgo

Ce jeudi, un hashtag pour le moins insolite a envahi les réseaux sociaux : #JeChieDansLaSeineLe23Juin. Mais pourquoi une telle campagne et quel est son objectif ? Voici un aperçu de ce phénomène qui, bien que destiné à la plaisanterie, soulève des questions environnementales et politiques.

Le Contexte de la Campagne

Tout part d’une promesse de la maire de Paris, Anne Hidalgo. En amont des Jeux Olympiques de Paris 2024, elle a annoncé qu’elle se baignera dans la Seine le 23 juin pour démontrer que le fleuve est suffisamment propre pour accueillir les épreuves de triathlon. Un geste symbolique visant à rassurer le public sur la qualité des eaux, souvent décriée.

Cependant, cette initiative n’a pas été reçue de la même manière par tout le monde. Certains internautes, en réponse à cette annonce, ont décidé de lancer une campagne visant à « fausser son plan » en invitant tout le monde à déféquer dans la Seine ce jour-là. D’où la naissance du hashtag #JeChieDansLaSeineLe23Juin.

Un Hashtag qui Fait le Buzz

Les réseaux sociaux se sont rapidement enflammés. De nombreux utilisateurs ont partagé le hashtag, souvent avec humour et exagération, pour montrer leur désaccord ou simplement pour participer à la plaisanterie collective. Quelques tweets illustrant cette tendance :

J'arrête de chier à partir de maintenant, je me retiens pendant exactement un mois, et le 23 je vais à Paris pour lâcher 70 kilos de merde dans la Seine👍 J'encourage chaque citoyen à en faire de même💪💪 #JeChieDansLaSeineLe23Juin https://t.co/4zHQjtsgbT — Johnny Baudelaire (@JohnnyBaudelai2) May 22, 2024

Même si la Seine ne passe pas chez vous, vous pouvez toujours chier dans un de ses affluents.#JeChieDansLaSeineLe23Juin https://t.co/1RsIkVaXje pic.twitter.com/hoBCk391tA — Tanguy Lacroix (@TanguyLacr0ix) May 23, 2024

🇫🇷Le collectif #JeChieDansLaSeineLe23Juin mobilise de nombreux citoyens qui souhaitent déféquer dans la Seine pendant les baignades d'Anne Hidalgo et d'Emmanuel Macron



"Ils nous ont plongés dans la merde, à leur tour de plonger dans la nôtre" !

😂🤣J’en peux plus ! https://t.co/9kyeUmxPK2 pic.twitter.com/DIg8GBSugg — Léna (@cetondada) May 23, 2024

Une Réalité Environnementale Alarmante

Au-delà de la blague, ce phénomène met en lumière un problème sérieux : l’état de pollution de la Seine. Une étude bactériologique récente a révélé une sur-représentation de bactéries indicatrices de contamination fécale dans le fleuve. En avril dernier, l’ONG Surfrider Foundation a tiré la sonnette d’alarme sur l’état préoccupant des eaux de la Seine, affirmant qu’elles ne sont pas prêtes pour les compétitions olympiques.

La campagne #JeChieDansLaSeineLe23Juin est donc, de manière indirecte, une critique de la gestion de l’environnement par les autorités locales et nationales. Elle souligne les préoccupations de nombreux citoyens quant à l’état réel des eaux de la Seine, malgré les efforts de nettoyage en cours depuis plusieurs mois.

Un Appel à la Responsabilité

Bien que la campagne soit principalement une blague, les créateurs du hashtag et plusieurs participants ont souligné l’importance de ne pas prendre cet appel au pied de la lettre. Défécation directe dans la Seine, ou transport de ses excréments pour les y déverser, seraient des actes dangereux et irresponsables. Les eaux usées des domiciles passent par des stations d’épuration, rendant inefficace toute tentative coordonnée de pollution via ce moyen.

Conclusion

#JeChieDansLaSeineLe23Juin est un phénomène viral qui, sous couvert d’humour, pointe du doigt des problèmes environnementaux sérieux et la frustration d’une partie de la population face aux annonces politiques. Si cette campagne peut prêter à sourire, elle rappelle aussi la nécessité d’une gestion rigoureuse et transparente des ressources naturelles, en particulier en vue d’événements mondiaux tels que les Jeux Olympiques.

En fin de compte, bien que le hashtag soit devenu un sujet de plaisanterie sur Internet, il rappelle l’importance de la qualité de l’eau de la Seine pour les habitants de Paris et pour les nombreux visiteurs attendus pour les JO. Il est essentiel que les autorités prennent ces préoccupations au sérieux pour garantir un environnement sûr et sain pour tous.