Le plateau des Grosses Têtes a une nouvelle fois été agrémenté des facéties de Jeanfi Janssens, qui n’est visiblement pas avare de répliques drôles. La blague de l’humoriste sur le poids de sa collègue de travail a bien plu au public.

Gérard Jugnot Clashe Jeanfi Janssens

Une bonne dose d’autodérision est indispensable pour naviguer dans les Grosses Têtes. En 2014, Laurent Ruquier a repris le format mis en place par Philippe Bouvard dans les années 1970, et depuis, l’animateur de 59 ans fait le tour de l’actualité par le prisme de la comédie, accompagné de ses amis et collègues. Sébastien Thoen, Bernard Mabille, Michèle Bernier, Jeanfi Janssens sont quelques-uns des nombreux fans de l’émission. Le comédien du Nord de la France, âgé de 49 ans, fait partie de la bande de Ruquier depuis 2016 et est rapidement devenu le favori des fans.

Gerard Jugnot sur Grosses tetes

L’ancien steward, qui n’est pas connu pour être économe de ses compliments et qui n’est pas connu pour garder sa langue dans sa poche, était en pleine forme le 19 janvier, comme en témoigne cette courte séquence. Gérard Jugnot, interrogé par Laurent Ruquier, révèle qu’il s’est rendu à vélo au siège de RTL « pour faire du sport », ce qui suscite l’interrogation du collègue de Laurent Ruquier. Jeanfi Janssens a une vague idée du type de vélo que peut avoir l’ex-Splendid, tandis que les autres se grattent la tête avec étonnement. Le comique provoque alors l’amusement général du groupe en déclarant :

« C’est un vélo électrique parce que vous n’avez pas perdu de poids ! ». -Ariel Wizman étant la première à se joindre à l’amusement

Un court moment qui est devenu viral sur Instagram, où les téléspectateurs ont répondu avec enthousiasme à la répartie pleine d’esprit de l’humoriste. Le nombre d’emojis sanglotant dans les commentaires est impressionnant, et il y en a même qui semblent apprécier ce petit coup de gueule contre l’acteur de 71 ans. L’un d’entre eux s’écrie : « Trop bon Jeanfi Janssens ! !! » tandis que l’autre semble avoir de la peine pour Gérard Jugnot et dit :