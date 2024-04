Jean-Pierre Foucault de retour sur Europe 1

Jean-Pierre Foucault fait son retour sur Europe 1 en tant qu’animateur intérimaire de l’émission « Culture médias », pendant les vacances de Thomas Isle, le présentateur habituel depuis la rentrée dernière. Dans un communiqué publié ce lundi 8 avril 2024, la station du groupe Lagardère a annoncé que l’ancien animateur emblématique de « Qui veut gagner des millions ? » sur TF1 sera à l’antenne du lundi 15 au vendredi 19 avril, de 9h30 à 11h. « C’est un rêve qui se réalise enfin pour moi de retourner à la radio sur Europe 1 », a déclaré Jean-Pierre Foucault dans une vidéo accompagnant son annonce.

Durant cette semaine spéciale, Foucault animera « Culture médias » et recevra diverses personnalités de l’actualité culturelle et médiatique, telles que des dirigeants de chaînes, des producteurs, des animateurs, des journalistes, des chanteurs et des acteurs. Il sera épaulé par Anissa Haddadi et toute l’équipe de l’émission.

La relation entre Jean-Pierre Foucault et Europe 1 remonte à presque 60 ans. Après un court passage à RMC, il avait rejoint la radio pour la première fois entre 1967 et 1969. Plus récemment, en 2014, après son départ de RTL, il avait également intégré la bande de Cyril Hanouna, en rejoignant l’émission « Les pieds dans le plat », diffusée sur Europe 1.

Selon les chiffres de Médiamétrie de novembre et décembre 2023, « Culture médias » comptait en moyenne 301 000 auditeurs chaque jour, soit une augmentation de 51 000 auditeurs par rapport à l’année précédente. Cependant, dans la tranche horaire de 9h à 11h à ce moment-là, Europe 1 était devancée par RTL (« Ça peut vous arriver » avec Julien Courbet), France Inter (dernière heure du « 7/10 » et « Grand bien vous fasse » avec Ali Rebeihi) et RMC (« Les grandes gueules » avec Alain Marschall et Olivier Truchot).