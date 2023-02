C’est le samedi 11 février sur le plateau de Quelle Époque que Clémentine Célarié est venue faire la promotion de son documentaire sur Joséphine Baker “Elle parle d’elle”. L’émission prend une tournure inattendue lorsque l’actrice de 65 déclare “Je suis noire”. Léa Salamé lui dit pour s’assurer “Vous pensez que vous êtes noire?” et Clémentine répond sans la moindre hésitation “Je ne le pense pas, je suis noire”.

Ses propos ont causé une immense polémique sur les réseaux sociaux, et l’actrice a fait face aux réactions qu’elle a causé.

Les internautes réagissent à la déclaration surréaliste de Clémentine Célarié

Clémentine Célarié dans une interview chez Europe 1 le 13 février 2023

Aucun doute possible, Clémentine Célarié semble croire à ses propos dur comme fer, et elle est convaincue d’être en effet noire. Le compte Twitter de Quelle époque a publié un tweet qui montre la fameuse scène où Clémentine Célarié fait sa déclaration. Après, les internautes n’ont pas spécialement apprécié ses propos.

“Être née en Afrique ne fait pas d’elle une noire. Je suis née en France, ça ne fait pas de moi une blanche et clairement la société aime me le rappeler. Elle peut apprécier une culture sans raconter ce genre de bêtises.”

“Va falloir arrêter ce délire à un moment…”

Certains commentaires étaient même moqueurs

“Je suis né dans un hôpital, donc je suis médecin”

“Maintenant on sait qui était en train de se poudrer le tarin avec Pierre Palmade l’autre soir”

L’une des autres invités sur Quelle époque, Elise Goldfarb, essaye de lui faire voir son erreur en lui disant qu’elle n’a pas subi les mêmes discriminations que les personnes noires, chose à laquelle elle réponds

“Je l’ai vécu à travers mon fils, qui est métis”

Les internautes n’ont pas manqué de répondre à ce commentaire aussi

“Mais qu’est-ce qu’elle raconte. Les mots ont un sens. Elle n’est pas noire. Et non elle n’a jamais vécu de racisme. On n’est pas victime de racisme à travers le racisme que les gens qu’on rencontre subissent.”

“Notre peau n’est pas un déguisement. Si elle avait dit je me sens africaine ça peut s’entendre, mais dire qu’elle est noire alors qu’elle est blanche et riche de surcroît, c’est indécent. Bref, les bourgeois de gauche faut se calmer un peu.”

Clémentine Célarié fait face à la polémique qu’elle a lancé

Si on est à l’origine d’une polémique aussi vive et offensive, on se doit d’y faire face. Clémentine Célarié s’est donc faite interviewer à propos de ce sujet chez Europe 1 et Sud Radio.

Chez Europe 1, elle cite le fait que Jean Claude Brialy l’avait comparé à Joséphine Baker, comme elle était un peu bordélique et qu’elle était entourée de beaucoup d’enfants, même si son hôte lui fait remarquer que Joséphine Baker avait 4 fois plus d’enfants qu’elle.

Tout au long de l’interview on peut voir que Clémentine Célarié admire Joséphine Baker, elle dit d’elle que c’est une lumière, un symbole de liberté et qu’elle partage quelques points communs avec elle. L’interviewer cite cette “sexualité féminine” qu’elles représentent.

Chez Sud Radio elle parle de ce qu’elle a dit plus en détail

“J’ai rencontré des gitans, je me sens gitane, je suis née en Afrique, j’ai vécu 14 ans en Afrique noire, je suis africaine, donc oui je me sens noire.”

Clémentine Célarié prend très au sérieux son propos, elle le pense vraiment, en tout cas lorsqu’on entend ses interviews, on sent que c’est un combat politique qu’elle mène.