« Je suis Aya ! » – Babette de Rozières défend Aya Nakamura et dénonce le racisme systémique dans une tribune explosive, en exclusivité pour Entrevue

C’est en 1940 que Hattie Mc Daniel reçoit un oscar pour son rôle dans le film «Autant en emporte le vent» la première actrice noire à remporter cette prestigieuse distinction.

N’ayant pas été autorisée à entrer dans la salle de remise des récompenses où se retrouvent tous les acteurs nominés, elle reçoit son oscar dans une chambre d’hôtel, cachée à l’abri des regards, afin de ne pas être mélangée aux acteurs blancs. Elle recevra son prix dans la plus grande discrétion. Interdite d’entrer dans les lieux réservés aux blancs, elle ne participera pas aux festivités…elle est noire !

Cependant elle jouera dans plus de 300 films, mais n’apparaitra aux génériques que dans 83.

Elle se lancera ensuite dans la chanson et deviendra la 1ere femme noire de l’histoire dont la musique sera jouée sur toutes les radios américaines. Tout au long de sa carrière Hattie Mc Daniel fera face au racisme et à la ségrégation.

À sa mort, en 1952, son dernier souhait d’être enterrée au cimetière d’Hollywood lui sera refusé, car réservé aux blancs.

Dans le milieu artistique, les exemples de discriminations raciales sont nombreux.

Alors qu’il est directeur de la danse à l’Opéra de Paris, entre 2014 et 2016 Benjamin Millepied s’était lui aussi interrogé sur ce manque de diversité : « J’ai entendu très clairement en arrivant qu’on ne met pas une personne de couleur dans un corps de ballet parce que c’est une distraction : c’est-à-dire que, s’il y a vingt-cinq filles blanches avec une fille noire, on ne va regarder que la fille noire. Un corps de ballet, tout le monde doit être pareil ; pareil, ça veut dire que tout le monde doit être blanc » Un avis tranché, qui avait bousculé la prestigieuse institution à l’époque et qui l’avait conduit à démissionner un an après sa prise de fonction.

Pour certains le noir fait tache. Pour d’autres il capte la lumière.

Il est communément admis en France que les communautés noires, arabes, sont que des citoyens français comme les autres ! Ce n’est pas tout à fait la réalité.

J’en veux pour preuve que les champions qui défendent le drapeau français sur le terrain sont en majorité des noirs et des Arabes.

Lorsqu’ils remportent une médaille à la France, ils sont français, ovationnés, invités à l’Élysée et décorés de la légion d’honneur. Lorsqu’ils perdent on les renvoie de suite à leurs origines et redeviennent des Guadeloupéens, des Martiniquais des Sénégalais, des Algériens… Et on ne les autorise pas à critiquer la France. Lorsque cela arrive, on leur oppose le slogan politique : La France : tu l’aimes ou tu la quittes. Et on veut nous faire croire qu’en France il n’y a que des citoyens sans distinction de race ?

Aya Nakamura est une Française, choisie pour chanter l’hymne à l’amour d’Édith Piaf à la cérémonie d’ouverture des JO. Où est le problème ?

Les JO, c’est la fraternité entre les peuples, ce n’est pas la haine. La haine c’est la mort, celle d’Halimi, de Patti, de Nahel, de Georges Floyd, victimes de cette maladie honteuse qu’est le racisme.

Je me souviens de ce que j’ai moi-même subi lorsque je suis arrivée en France et que j‘ai intégré sur concours anonyme l’ORTF, ancêtre de France Télévisions. On m’a craché au visage, on m’a tabassé dans un ascenseur et j’en passe… Plus tard on m’a reproché d’être trop visible à l’antenne et il a fallu que j’impose ma cuisine « ethnique » pour en faire aujourd’hui une cuisine de caractère reconnue et appréciée. Et je me félicite de voir les produits exotiques à la mode sur les cartes des grands chefs comme au marché du coin

Je suis profondément indignée devant les attaques racistes lancées contre Aya Nakamura pressentie par Emmanuel Macron pour représenter la France à la cérémonie d’ouverture officielle des jeux Olympiques.

Comment peut-on oser en France, en 2024, s’en prendre à sa personne, à son nom, et remettre en cause son talent alors qu’elle vient de décrocher trois grands prix, dont celui de la meilleure artiste féminine française aux flammes 2024 ?

Pourquoi ne serait-elle pas digne de représenter la France lors de cet évènement qui a vocation à rassembler le monde de la jeunesse sur le terrain du sport dans un esprit de saine compétition comme l’a souhaité Pierre de Coubertin.

J’ai entendu dire de la bouche de Marion Maréchal le PEN « qu’elle ne parle pas le français ». Mais on ne lui demande pas de parler, mais seulement de chanter l’hymne à l’amour.

Il faut être vraiment mal intentionné pour reprocher à un chanteur de ne pas parler le français ce qui n’est pas le cas d’Aya.

Alors qu’on en a connu des chanteurs(ses) ne connaissant pas un mot de français, et qui pourtant chantaient l’amour par onomatopée apprise par cœur pour ne citer que ce grand chanteur Mike Brant.

Aya Nakamura est une jeune femme française, belle talentueuse qui s’est faite toute seule, en travaillant plus durement que les autres. Arrivée en France à l’âge de 7 ans elle a reçu une éducation dans les écoles de la république et elle doit être citée comme un exemple de réussite. C’est une jeune mère de famille méritante talentueuse qui élève ses enfants. Sa réputation a dépassé nos frontières. Elle est reconnue internationalement, grâce à son travail et elle a conquis la planète. C’est l’artiste francophone la plus écoutée dans le monde en 2023 avec un record de 5 milliards de Streams rien qu’à l’étranger sur la plateforme Spotify

C’est aussi une star mondiale dont la France peut être fière. Alors un peu de respect ; s’il vous plait !

Il est triste de constater que la bêtise a une longue espérance de vie, puisque dans les sociétés post coloniales comme la France le constat de Frantz Fanon reste intact : « Le noir n’est pas un homme, mais c’est un homme noir »

Et si la France a été le pays des lumières, il y a un connard qui a éteint la lumière et qui a manifestement des héritiers.

Deux mots ici pour répondre à tous les racistes qui ont la mémoire courte sur le concept de race.

Depuis bien avant les conquêtes d’Alexandre le Grand, de César, de l’empire Romain d’occident, de l’empire Romain d’orient, des invasions barbares, des Vikings, des barbares, des Wisigoths des Ostrogots et de tous ces peuples venus du nord de l’Europe qui ont occupé la France et qui y ont fait souche Je pense encore à Hannibal avec ses éléphants et ses maures et aux Arabes venus du sud, à Gengis Khan venus d’orient dont l’empire s’étendait jusqu’à Pékin. Sans oublier les Ottomans. Depuis des temps immémoriaux, la France n’a cessé d’être visitée par des peuples venus d’ailleurs.

Depuis que l’homme est apparu sur terre, en Afrique, il y a 28 millions d’années, il n’a cessé de se déplacer. Il n’y a pas un continent, un pays, une forêt, un désert, une banquise, une ile où il n’a pas foutu les pieds, même sur la lune, il est allé poser son cul.

La France a toujours été envahie, occupée, exploitée et colonisée par une multitude de civilisations d’immigrés. C’est un véritable bouillon de culture, un brassage ethnique. Les peuples n’ont cessé depuis des millénaires de se combattre, de se mélanger, de copuler, si bien que même un cochon raciste n’y retrouverait pas ses petits.

Le concept de race aujourd’hui, c’est bon pour les cochons !

Et allons encore plus profondément. Est-ce que les blancs vivraient mieux sans les noirs ?

Est-ce que les blancs seraient plus forts sans les noirs ? Je vous ferai grâce de tout ce que les noirs ont apporté à la science au progrès et pas seulement aux sports, mais à l’humanité.

Il y a eu aussi de grands hommes chez les noirs, n’en déplaise à certains, et dans tous les domaines. Je ne citerai que Nelson Mandela que j’ai eu l’honneur d’approcher et qui m’a fait la bise en me serrant dans ses bras.

Barack Obama, le premier président noir d’un État raciste. Je citerais encore pour le plaisir Gladys West, cette Afro-Américaine, mathématicienne, qui a inventé le GPS.

Les noirs ont un lourd passé de servitudes et ont participé à l’enrichissement d’exploiteurs blancs depuis la nuit des temps.

Qu’aurait fait la France sans ses noirs, sans ses Arabes, sans ses juifs, souvent appelés à la soutenir dans les moments difficiles ? hélas ,Le bulletin de vote n’a pas de couleur..

La France reçoit le monde entier pour les J.O. C’est une occasion unique de montrer son beau visage, son ouverture d’esprit, son sens de l’hospitalité, et c’est une noire, Aya NaKamura, une Française, qui l’incarnera le jour de l’inauguration en chantant l’hymne à l’amour. Quoi de plus beau, de plus fédérateur, de plus apaisant dans ce monde de brutes.

Ne serait-ce qu’en France où il devient difficile de circuler librement sans risquer de se faire égorger , dépecer ou découper en rondelles. Ce ne sont plus seulement les noirs qui sont victimes de violences, mais les personnes âgées, les professeurs, les policiers, les gendarmes, les jeunes.

Des noms de victimes qui ont fait la une des journaux me viennent à l’esprit, mais elles sont tellement nombreuses pour que j’en fasse la liste. La France est redevenue un pays barbare.

On peut ne pas aimer la chanteuse Aya Nakamura comme d’autres n’ont pas aimé Ella Fitzgerald, Jessie Norman, Moune de Rivel, Joséphine Baker ou Barbara Hendricks, mais de grâce, un peu de retenue, un peu de pudeur

Je dénonce avec force les propos qui ont été tenus par certains artistes. Ces attaques sont d’autant plus ignobles lorsqu’elles viennent d’un chanteur noir comme Franky Vincent Chez Jordan Deluxe.

Tout ceci est indigeste et condamnable même si je lui pardonne parce que c’est un ami, voulant croire que sa parole a dépassé sa pensée. Ce n’est pas toujours facile de s’exprimer devant une caméra.

Mais qu’ils se rassurent tous, Aya Nakamura ne sera pas la seule noire sur le stade olympique.

Citoyenne française elle a été choisie pour chanter l’hymne à l’amour. En cela Macron a pris, pour une fois, une bonne décision.

Aya Nakamura saura nous charmer et nous dire à haute voix « allons enfants de la patrie » et nous faire voir « la vie en rose » à travers l’hymne à l’amour que chantait la môme Piaf.

Elle vous étonnera et ce sera un moment inoubliable pour cette France en déclin que nous aimons, mais qui hélas, a perdu toute sa splendeur. La France ce n’est plus un grand pays. Qu’elle nous montre par la voix d’Aya Nakamura qu’elle est encore capable d’éblouir le monde.

Et pour les génétiquement racistes, qu’ils sachent que les noirs sont là, bien dans la place, avec les Arabes et les juifs qui ont acquis, de par leur histoire, une capacité et une volonté farouche de résistance, qu’ils ont investi tous les domaines et qu’ils n’ont pas l’intention d’en partir. Il faudra désormais compter avec eux à défaut de vouloir compter sur eux. Ils feront encore des prouesses aux jeux Olympiques dont la France pourra s’enorgueillir.

Et pour les irréductibles, les incurables, les irrémédiablement atteints de négrophobie pathologique et/ou d’altérations chromosomiques aiguës, je reprendrais à mon compte les propos d’Aimé Césaire : «LE NÈGRE VOUS EMMERDE» Et pour être bien claire, la négresse que je suis aussi.

Babette de Rozières