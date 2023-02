Jazz Correia est actuellement en congé sabbatique en Thaïlande, où il s’adonne à des bains de soleil excessifs. Le résultat est une peau gravement endommagée sur son visage et son cou.

Jazz Correia a montré son visage et son corps bronzés le 2 février. L’espoir de la télé-réalité n’a pas pris les précautions nécessaires contre les coups de soleil et a fini par s’endormir au soleil lors du voyage de sa vie en Thaïlande. Elle a été choquée de découvrir qu’elle était devenue méconnaissable. Après trois jours, la jeune fille était redevenue elle-même. Cependant, les dommages à sa lèvre et à sa poitrine restent très graves.

Il est clair que les brûlures n’ont pas disparu

Jazz Correia fait son apparition le dimanche 5 février 2023, avec un visage visiblement en voie de guérison. Les traits de la jolie brune ont retrouvé une apparence presque normale après avoir utilisé certains objets et techniques. Cependant, elle a encore quelques croûtes sur les lèvres.

Le résultat est beaucoup plus inquiétant sur le côté de son buste. Sa peau cramoisie pèle de façon importante car elle a été sévèrement brûlée. Si la femme de Laurent est intelligente, elle ne s’endormira plus sous la chaleur sans une sorte d’ombre.

Jazz Correia montre les brûlures sur ça story Instagram

Heureusement, il a quand même pu s’amuser et s’amuser avec ses proches malgré le malheur qui l’a frappé.

Elle était au paradis pour une nuit avant que cela ne devienne un cauchemar

C’est au début du mois de février que Jazz Correia, son mari et leurs trois enfants embarquent dans un avion pour la Thaïlande. Le voyage d’une vie, qu’ils prennent soin de documenter pour leurs nombreux followers.

Depuis leur arrivée, ils ont fait des excursions en bateau, rire sur la plage, manger dans des différents restaurants et même nager avec des éléphants.

Selon eux, « les Correias ont profité au maximum de chaque minute » de leurs vacances. Il n’est pas surprenant que les influenceurs aient été très critiqués pour certaines de leurs actions. Nombreux sont ceux qui ont regretté de s’être associés au même « éléphants maltraités ». Des commentaires que le couple a l’habitude d’entendre en raison de leur habitude à susciter la controverse.