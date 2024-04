Israël se prépare à une attaque Iranienne ce week-end

Dans un climat de plus en plus tendu au Proche-Orient, la France réagit fermement aux menaces émanant de l’Iran en prenant des mesures préventives pour assurer la sécurité de ses ressortissants dans la région. Au cours d’un récent échange avec Entrevue, un député de la Knesset a souligné l’urgence de la situation, évoquant des informations faisant état de l’imminence d’une attaque en Israël orchestrée par l’Iran ce week-end. La forme et le type d’attaque prévisible restent pour l‘heure inconnus.

Lors d’une réunion de crise, le Ministre des Affaires Étrangères français, Stéphane Sejourné, a annoncé une série de recommandations et de décisions visant à faire face à la situation alarmante.

La principale recommandation émise par le Ministre est d’éviter tout déplacement dans les jours à venir en Iran, au Liban, en Israël et dans les territoires palestiniens. Cette mise en garde souligne la gravité de la menace qui pèse sur ces régions et vise à protéger les citoyens français d’éventuels dangers.

De plus, les familles des agents diplomatiques français en poste à Téhéran sont rappelées en urgence en France, témoignant ainsi de la préoccupation des autorités françaises quant à la sécurité de leurs ressortissants face aux risques croissants. Parallèlement, les missions de fonctionnaires français dans les pays concernés par les tensions sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, dans le but de prévenir tout incident majeur.

Ces mesures interviennent alors que les tensions dans la région atteignent un niveau critique, en grande partie en raison des menaces iraniennes.

Face à cette menace imminente, la France appelle à la prudence et à la vigilance de ses ressortissants, tout en assurant une surveillance étroite de la situation. Les autorités françaises demeurent mobilisées pour garantir la sécurité et les intérêts des citoyens français dans la région du Proche-Orient, dans l’attente de développements potentiels dans les jours à venir.