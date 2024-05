Israël déconseille à ses concitoyens de se rendre à l’Eurovision

Le Conseil national de sécurité israélien a émis une recommandation pour que les ressortissants israéliens évitent de se rendre à Malmö, en Suède, pour assister au concours Eurovision de la chanson, prévu du 7 au 11 mai 2024. Cette recommandation fait suite à une augmentation du niveau de menace, passant de 2 à 3 (modérée), en raison de craintes sécuritaires liées aux manifestations anti-Israël et à la présence potentielle de terroristes.

Malmö, qui accueille une forte communauté d’immigrants venus de Syrie, du Liban, d’Irak et d’Iran, est connue pour être le théâtre de manifestations hebdomadaires anti-israéliennes, comprenant souvent des appels à la violence contre les Israéliens et les Juifs, ainsi que la brûlure de drapeaux israéliens et des slogans antisémites. Les autorités israéliennes craignent que ces manifestations et le climat hostile envers Israël ne fournissent une opportunité aux terroristes pour cibler les Israéliens présents pour l’Eurovision.

Bien que les autorités suédoises aient renforcé les mesures de sécurité en prévision de l’événement, la délégation israélienne bénéficie d’une protection particulière tandis que les touristes ne sont pas garantis. Les Israéliens qui choisissent néanmoins d’assister au concours sont encouragés à télécharger l’application « Israel Home Front Command » pour recevoir en temps réel des conseils de sécurité du Commandement du Front intérieur (Tsahal).

La représentante d’Israël cette année, la chanteuse Eden Golan, devra se produire avec une chanson remaniée, « Ouragan », après que ses deux premières propositions aient été jugées politiquement chargées par les organisateurs de l’Eurovision. Malgré les défis rencontrés, Israël maintient sa participation au concours malgré les appels au boycott émis par certains groupes en Scandinavie en raison de la situation sécuritaire actuelle.

Dans un contexte où la sécurité demeure une préoccupation majeure, les autorités suédoises prévoient de mobiliser d’importantes forces de police pour assurer la sécurité de l’événement. La chanteuse israélienne Eden Golan bénéficie également d’une protection spéciale de la part des services de sécurité israéliens, avec des consignes strictes pour limiter ses déplacements en dehors de son hôtel.

Malgré les défis et les préoccupations sécuritaires, l’Eurovision 2024 continue de susciter l’intérêt et l’enthousiasme des fans, avec la chanson d’Israël se positionnant à la septième place des paris des fans à un peu plus d’une semaine de la compétition.