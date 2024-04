Iran – « Retenue » et « autodéfense », un gage pour la paix ?

L’Iran n’en démord pas. « Au lieu de porter des accusations », les pays occidentaux « devraient apprécier la retenue de l’Iran au cours des derniers mois ». C’est ce qu’a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanani. La riposte menée le week-end dernier par Téhéran face à Israël, suite aux frappes meurtrières sur le consulat iranien à Damas (Syrie), a fait réagir le monde entier.

Les États-Unis et les pays européens ont condamné l’offensive iranienne inédite, composée de missiles et de drones. Une offensive annoncée 48 heures auparavant, via des fuites orchestrées. Pour Téhéran, c’était une simple opération « d’autodéfense ».

Soucieux de calmer l’atmosphère mondiale bien trop électrique, le chancelier allemand Olaf Sholz a appelé ce lundi Israël à « contribuer à la désescalade » au Moyen-Orient. « La façon dont Israël a réussi avec les partenaires internationaux et ceux sur place à repousser cette attaque est vraiment impressionnante (…). C’est un succès qu’il ne faut peut-être pas gaspiller, d’où notre conseil de contribuer à la désescalade », a-t-il expliqué lors d’un point presse, pendant une visite en Chine.

Pour Bruno Le Maire, ministre de l’économie, une « dégradation supplémentaire au Proche ou au Moyen-Orient » aurait « un impact économique lourd » sur la planète. Ajoutant face à la presse, ce lundi : « Tout comme les événements en mer Rouge ou encore la persistance du conflit en Ukraine ». Une instabilité mondiale qui joue contre le développement économique de la France.

Côté Russes, le Kremlin siffle aussi la fin des hostilités et a appelé lundi l’Iran et Israël à la « retenue » afin d’éviter toute nouvelle « escalade ». Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a parlé de son extrême préoccupation suite « à l’escalade des tensions dans la région et nous appelons tous les pays de la région à faire preuve de retenue. Une nouvelle escalade n’est dans l’intérêt de personne ».